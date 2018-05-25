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Basında çıkan haberlere göre Mısırlı yıldızın "Bana tüm bu başarıları nasip eden Allah'ın emirlerine uyacağım ve kesinlikle oruç tutacağım. Buna alışığım. Bu fiziksel değil, zihinsel bir olay" ifadelerini kullandığı kaydedildi.