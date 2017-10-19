Muhammet Demir'in hedefi Milli Takım

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan 25 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Demir, takıma yeniden katılmanın mutluluğunu yaşıyor.
Kariyerinde Bursaspor, Gaziantepspor ve Trabzonspor formalarını giyen Muhammet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakatlığının geçtiğini ve takıma döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.
Muhammet, form tutmaya başladığını kaydederek, "Antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadım ama çok şükür takıma döndüm. Lig benim için yeni başladı. Takıma, katkıda bulunmak istiyorum. Forvet oyuncusuyum, takımıma goller ve puanlar kazandırma hedefim var. Elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.
"Hedefim olmazsa futbol oynamamın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum." diyen Muhammet, şöyle devam etti:
"Geçmişe bakıp konuşmayı çok sevmem. Üst üste yaşadığım ağır sakatlıklar nedeniyle beklendiği şekilde ilerleyemedim. Daha 25 yaşındayım. Yaşadığım sakatlıkların birini geçiren genelde futbolu bırakıyor. Çok şükür ki bu noktalardayım, şükredecek çok şeyim var diye düşünüyorum."
Muhammet, kırmızı-beyazlı ekibe oturmaya veya sadece antrenman yapmaya gelmediğini, tek hedefinin kulübüne faydalı olmak olduğunu kaydetti.
"YABANCILIK ÇEKMEDİM"
Demir Grup Sivasspor'da beklediği gibi bir ortam bulduğunu dile getiren Muhammet, takımdaki futbolculardan çoğunu genç milli takımdan tanıdığını belirtti.
Muhammet, bunun kendisi için avantaj olduğuna işaret ederek, "Kulübün yapısı, kulüpteki düzeni, hocamızı tanıyorum. Bursaspor'da beni ilk kez A takıma alan Samet hocadır. Tanıdığım, bildiğim bir ortama gelmiş gibi hiç yabancılık çekmedim. Beklediğim gibi güzel ve huzurlu bir ortamda devam ediyorum." diye görüş belirtti.
Demir Grup Sivasspor'un forvet hattında Aroune Kone, Thievy Bifouma ve Ergin Keleş gibi oyuncuların bulunduğuna dikkati çeken Muhammet, "İyi bir forvet hattımızın olduğunu düşünüyorum. Takımımızın hücum hattında geçmişte yaşanan sorunun hep beraber üstesinden geleceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.
MİLLİ FORMAYI YENİDEN GİYMEK İSTİYOR
Muhammet Demir, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşmesinin bulunduğunu, bunu en iyi şekilde değerlendirmek istediğini belirtti.
Kırmızı-beyazlı takımda göstereceği performansla yeniden A Milli Takım'da oynamak istediğini ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:
"En büyük hedefim, Sivasspor'da başarılı olup A Milli Takım formasını tekrar giymek. Milli takımın bende çok farklı bir yeri var. Bütün yaş gruplarında milli formayı giydim, A Milli Takım'da da oynadım. Açıkçası oraya dönmeyi çok istiyorum. Ayrıca kendimi bildim bileli Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum. Bazı sebeplerden dolayı bu olmadı. Kulüpler engelledi, daha sonra sakatlıklar engel oldu ama benim için hiçbir şey bitmiş değil."
Muhammet, eski takımı Trabzonspor'un genç futbolcuları Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın performanslarını gördükçe mutluluk duyduğunu, iki oyuncunun da çok daha iyi yerlere geleceklerinden emin olduğunu sözlerine ekledi.
- Muhammet Demir
- sivasspor
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.