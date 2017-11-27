Muhammet Demir yaklaşık 7 ay sonra gol attı

Sezon başında kırmızı-beyazlı ekibe transfer olan ve uzun süren sakatlık döneminden kurtulan 25 yaşındaki forvet, dün 69 dakika forma şansı bulduğu karşılaşmada eski takımı Trabzonspor'a karşı gol atma başarısı gösterdi.

Muhammet, ligde en son 2016-2017 sezonunda Gaziantepspor forması altında Atiker Konyaspor'a gol atmıştı. Muhammet, 21 Nisan 2017 tarihindeki bu maçtan sonra ligde gol atamamıştı.

Demir Grup Sivasspor'un dün sahasında 2-1 kaybettiği Trabzonspor maçında kırmızı-beyazlı ekibin tek golünü atan Muhammet, bu sezon ilk golünü kaydetti.

KUPADA 2 GOL ATTI

Muhammet Demir, kırmızı-beyazlı formayla bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gol atma başarısı gösterdi.

Demir Grup Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kızılcabölükspor ile yaptığı ve 3-1 kazandığı karşılaşmada Muhammet, takımını galibiyete taşıyan gollerden 2'sine imza attı.

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