İslam dininde mübarek aylar arasında yer alan Muharrem ayı, Müslüman alemi tarafından bekleniyor. Vatandaşlar Muharrem ayını araştırırken bir yandan da Muharrem ayında yapılan ibadetleri ve Muharrem orucunu merak ediyor. Peki Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı ibadetleri nelerdir? Muharrem orucu nasıl tutulur? İşte Muharrem ayında dair detaylar...

MUHARREM AYI NE ZAMAN? (2017)

İslam aleminin büyük heyecanla beklediği Muharrem ayı için gün sayılmaya başlandı. İslam dininde önemli günler ve mübarek aylar arasında yer alan Muharrem ayı boyunca, Müslümanlar bu aya özel olarak oruç tutacak ve aynı zamanda ibadetlerini gerçekleştirecekler.

"Muharrem ayı ne zaman?" diye araştıran vatandaşlara ise cevap Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden verildi. Dini gün ve aylar takvimini yayınlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, akıldaki soru işaretlerini giderdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 2017 yılında Muharrem ayı 21 Eylül 2017 Perşembe günü başlayacak.

MUHARREM ORUCU NASIL TUTULUR?

Muharrem ayının dokuzuncu, onuncu ve on birinci günü ve Aşure günü tutulan Muharrem orucu, faziletlidir. Ancak diğer günlerde de oruç tutulmasında bir sakınca yoktur.

Muharrem orucu, tıpkı normal oruç gibi tan yerinin ağarmasıyla imsak vaktinde başlar ve akşam ezanının okunmasıyla son bulur. Hz. Peygamber, Aşure orucunu da tavsiye etmiş, kezâ Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında üç gün oruç tutulmasını öğütlemiştir. Bu üç günün muharrem ayındaki uygulaması Aşureden önceki gün, Aşure günü ve Aşureden sonraki gün şeklindeydi. Bilindiği gibi Aşure günü, Muharrem ayının 10. günüdür.

MUHARREM AYINDA YAPILAN İBADETLER NELERDİR?

Muharrem ayında yapılması gereken ibadetler şunlardır;

* Sıla-i rahim yapılmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

* Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

* Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

* Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

* Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

* İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

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