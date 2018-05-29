Muharrem İnce Artvin'de vatandaşlara seslendi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Borçka mitinginde vatandaşlara seslendi.

İnce, ''Bu ülkeyi gençlerle birlikte kalkındıracağız. Bir ülkede demokrasi yoksa, mahkemeler adalet dağıtmıyorsa, umut yoksa o ülkede dolar düşmez” dedi.

DEDE OCAĞI ÇAYELİ'NE UĞRADI

Trabzon'dan kara yolu ile Artvin'in Borçka ilçesine doğru yola çıkan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dede ve ana ocağı Rize'nin Çayeli ilçesine uğradı. Otobüsten inen ve yol kenarında bekleyen vatandaşlarla sohbet eden İnce, bir parkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın asılı fotoğrafını görünce "Dedemin insanlarına selam vermeden geçmeyelim dedik. Orada bir parka Mesut Yılmaz'ın ve Tayyip Erdoğan'ın resmi var değil mi? Oraya, 24 Haziran'dan sonra benim de resmimi de asın" dedi.

İnce, ardından otobüsle, Borçka ilçesine geçti.

İLK ÖĞRETMENLİK YAPTIĞI OKULU ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, öğretmenlik mesleğindeki ilk görev yeri olan Artvin'in Borçka ilçesinde, 1986-1989 yılları arasında 3 yıl öğretmenlik yaptığı Merkez İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. İnce, okul müdürü Muhammet Arslan ve eski öğrencileri tarafından karşılandı.

Okula girişte gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, "1986'nın 18 Kasım'ında ilk kez Borçka'ya geldim, göreve başladım. Bir baba nasıl evlatları arasında ayrım yapmazsa bir cumhurbaşkanı da okulları arasında ayrım yapamaz. Hepsi cumhurbaşkanının evlatlarıdır, cumhurbaşkanının öğrencileridir. Dolayısıyla ben ilk öğretmenliğimi burada yaptım. 1986'da ilk maaşımı buradan aldım. 2,5 yıl görev yaptım. İlk maaş aldığım okula geliyorum" diyerek heyecanlı olduğunu söyledi.

Kendisini karşılayan eski öğrencileri ile sohbet eden ve okula giren İnce, öğretmenlerin kaydının yer aldığı defteri inceledi. Defterde kendisine ait sayfayı bularak anılarını tazeleyen İnce, sayfanın da bir fotokopisini aldı.

Muharrem İnce ve beraberindekiler ardından miting alanına geçti.

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