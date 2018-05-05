CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, doğduğu köy olan Elmalık Köyü’nde annesinin evini ve babasının mezarını ziyaret etti. Babası Şerif İnce'nin kabrine gelen İnce, "Baba bugünü görmeni çok isterdim" dedi. İnce, eşi Ülkü İnce'yi basın mensuplarına tanıttığı sırada ise, "Bahçeli bana laf söylüyor ama ben aslında 35 yıldır Ülkücüyüm" dedi.

İHA'nın haberine göre geceyi köydeki evinde geçiren Muharrem İnce, öğle saatlerinde köy kahvesinde vatandaşlarla buluştu. Bir süre vatandaşlar ile sohbet eden ve eski anıları paylaşan İnce, köylülerinden oy da istedi. Ardından annesi Zekiye İnce’yi evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı adayı İnce, annesinin elini öptükten sonra 2016 yılında vefat eden babası Şerif İnce’nin Elmalık Köyü Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Babasının mezarının başında dua eden İnce, "Baba bugünü görmeni isterdim" dedi. İnce, ardından köydeki evinin önünde ailesi ve akrabaları ile basın mensuplarına poz verdi.

Ailesini ve akrabalarını tek tek tanıtan Muharrem İnce'nin, eşi Ülkü İnce'yi medya mensuplarına tanıttığı sırada ise, "Bahçeli bana laf söylüyor ama ben aslında 35 yıllık Ülkücüyüm" demesi gülüşmelere neden oldu.

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