CNN Türk yayınında soruları cevaplayan İnce, Atatürk Havalimanı'nın park yapılmasına ilişkin ''Bu projeyi aynen devam ettiririm, o yapamayacak, ben yapacağım'' dedi.

Seçim ikinci tura kalırsa ekibini açıklayacağını aktaran İnce, 2010 yılından beri çalışmalarının başladığını aktardı. 2014'de Genel Başkanlık ve Başbakanlık için ajandası olduğunu aktaran İnce, sadece CHP grubu değil başka ekipler ile de her hafta bir gün belirli kesimleri dinlediğini aktardı.

İnce ''Terör konusunda uzman bir generali dinleyelim, bir STK yı dinleyelim, bir baro başkanını dinleyelim, sürekli olarak yıllardır bunu yapıyorum'' dedi. ''Güvenilir bilgiyi kimden bulacağımızı biliyoruz'' diyen İnce, ''Burda liyakat esas olacak, sağcı solcu olması, CHP'ye üye olup olmaması konu değil. Bu ülkenin iyi yetişmiş evlatlarını köşebaşlarına getirirken bir sistem kurmak esastır'' dedi.

"MÜLAKAT VARSA LİYAKAT YOKTUR"

Muharrem İnce ''Mülakat varsa Liyakat yoktur'' şeklinde konuştu. ''Mülakat kamera sistemi ile kontrol altına alınmalı'' dedi.

İnce ''Kamuda yükselme için, sağcı solcu, başörtülü başörtüsüz bakmam, ben onların bilgisine bakarım'' dedi.

İnce ''Türkiye'yi hukuk Devleti yaptığınızda yabancı yatırımcı güven duyulan bir ülke olarak gelecek'' dedi. ''Para güvenli bir liman ister diyen İnce, ''Paranın çıkışına ceza keserim derseniz yabancı sermaye gelmez'' dedi.

"ALEVİLERİ ŞİMDİ Mİ HATIRLADIN"

İnce, "Alevileri şimdi mi hatırladın, 16 yıldır hiçbir şey yapmayacaksın seçimden önce mi yapacaksın. 2002'de Kocaeli'nde bir konuşmasında 'Atanmayacak öğretmen kalmayacak' demişti. Şuan atanamamış 320 bin öğretmen var." dedi.

15-29 yaş nüfus arasında 19 milyon gencimiz var. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım, sadece bununla ilgilenirdim. 19 milyon genç arasında, 5 milyon genç okulda değil, işte değil, kursta değil. Nerede olduğu belli değil. Kaydı yok. Bu ülke kalkınabilir mi?

"TALİMATLA FAİZ İNMEZ"

''Talimatla faiz inmez'' diyen İnce, ''Bu demokrasi standardını yükselterek mahkemeleri saygın hale getirerek olur'' dedi. ''Çin'in ekonomisi güçlü ancak saygınlığı yok'' diyen İnce ''Avanta verilmeden kimsenin iş yapamadığını bütün iş dünyası biliyor, bu musluklar kapanacak'' dedi.

İnce ''Ak Parti döneminde ihale alan birisi, gerçekleştirebiliyorsa, şartlar tutuyorsa bizim dönemimizde de alabilir, şeffaf olursa'' mesajını verdi.

"KDV'YE KARIŞMA HAKKIM VAR"

İnce gençler ve eğitim konusuna değinerek ''Markayı kindar nesil üretemez, sorgulayan özgür nesil üretir, beni eleştirsin hakaret etmesin, yandaşlık yapmasın. Tiye almasından, eğer zeka fışkırırsa çok mutlu olurum'' dedi.

Muharrem İnce ''Kutsal kitapta KDV olmamalı. Ben kimsenin çocuk sayısına karışamam, istediği kadar çocuk yapabilir vatandaşlarımız. Ancak mamasındaki,bezindeki KDV’ye karışma hakkım var. Bunlardaki KDV’yi indireceğiz'' ifadelerini kullandı.

"KANAL İSTANBUL PROJESİNİ DURDURACAĞIZ"

''Kanal İstanbul projesini durduracağız'' diyen İnce, 4+4+4 yerine de yeni öneri getirdi.

İnce, önce ekonomi ve adalet sisteminin düzenleneceğini, bunun iki yıl kadar bir süre alacağını belirtti. Ancak bundan sonra parlamenter sisteme dönüşün konuşulabileceğini açıkladı.

İnce adaleti tesis etmenin önemine değinerek ''Af yerine bataklığı kurut, bir daha uğraşma, yargının bağımsız bir yargı olması üç ay sürer'' dedi.

"BİZ ONLARA BAKARIZ, BÖYLE BİR ŞEY YOK"

İnce, "Sizin parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir vaadiniz var. Bunun nasıl bir takvimi var mı?" soruyu şöyle yanıtladı:

"24'ünde seçildim 25'inde parlamenter sisteme dönecek miyiz. Hayır dönmeyeceğiz. Nasıl döneceğiz. Önce restorasyon. Önce onarımı yapmak zorundayız. O onarımı 2 yıl içerisinde yapabiliriz."

Miting yaparak Filistinlilerin sorunlarına çare olunamayacağını dile getiren İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Gazze'ye gideceğini söyledi.

Suriyeli sığınmacıların durumunun sorulması İnce, "Ben Suriyelileri tutup kolundan sınır dışı edelim diye bir şey demedim. Suriye'nin barışının gerçekleşmesi, orada yeni bir anayasa yapılması için, BM gözetiminde seçim yapılsın, barış sağlansın, güle oynaya davul zurnayla giderler memleketlerine dedim. Bunu söyledim. Türkiye büyük bir devlettir, bir komşusunda yangın varsa, orada bir savaş varsa, oradan bize sığınacak olanlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar hiçbir itirazım yok, Türkiye bunlara bakabilecek güçtedir, bakmalıdır, insani, tarihi, vicdani sorumluluğumuzdur bu. Buna hiçbir itirazım yok ama bu şu demek değil gelsinler, biz onlara bakarız. Böyle bir şey yok. " diye konuştu.



Askeri öğrenciden ve erden darbeci olamayacağını savunan İnce, "Askeri okulda FETÖ'cü çıktı diye okul kapatılmaz. Kuleli Askeri Lisesini neden yok edelim, ıslah edersin devam ettirirsin, böyle korkular yersiz." dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER