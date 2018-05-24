CNN Türk yayınında soruları cevaplayan İnce, Atatürk Havalimanı'nın park yapılmasına ilişkin ''Bu projeyi aynen devam ettiririm, o yapamayacak, ben yapacağım'' dedi.

Seçim ikinci tura kalırsa ekibini açıklayacağını aktaran İnce, 2010 yılından beri çalışmalarının başladığını aktardı. 2014'de Genel Başkanlık ve Başbakanlık için ajandası olduğunu aktaran İnce, sadece CHP grubu değil başka ekipler ile de her hafta bir gün belirli kesimleri dinlediğini aktardı.

İnce ''Terör konusunda uzman bir generali dinleyelim, bir STK yı dinleyelim, bir baro başkanını dinleyelim, sürekli olarak yıllardır bunu yapıyorum'' dedi. ''Güvenilir bilgiyi kimden bulacağımızı biliyoruz'' diyen İnce, ''Burda liyakat esas olacak, sağcı solcu olması, CHP'ye üye olup olmaması konu değil. Bu ülkenin iyi yetişmiş evlatlarını köşebaşlarına getirirken bir sistem kurmak esastır'' dedi.

Muharrem İnce ''Mülakat varsa Liyakat yoktur'' şeklinde konuştu. ''Mülakat kamera sistemi ile kontrol altına alınmalı'' dedi.

İnce ''Kamuda yükselme için, sağcı solcu, başörtülü başörtüsüz bakmam, ben onların bilgisine bakarım'' dedi.

İnce ''Türkiye'yi hukuk Devleti yaptığınızda yabancı yatırımcı güven duyulan bir ülke olarak gelecek'' dedi. ''Para güvenli bir liman ister diyen İnce, ''Paranın çıkışına ceza keserim derseniz yabancı sermaye gelmez'' dedi.

''Talimatla faizin inmez'' diyen İnce, ''Bu demokrasi standardını yükselterek mahkemeleri saygın hale getirerek olur'' dedi. ''Çin'in ekonomisi güçlü ancak saygınlığı yok'' diyen İnce ''Avanta verilmeden kimsenin iş yapamadığını bütün iş dünyası biliyor, bu musluklar kapanacak'' dedi.

İnce ''Ak Parti döneminde ihale alan birisi, gerçekleştirebiliyorsa, şartlar tutuyorsa bizim dönemimizde de alabilir, şeffaf olursa'' mesajını verdi.

İnce gençler ve eğitim konusuna değinerek ''Markayı kindar nesil üretemez, sorgulayan özgür nesil üretir, beni eleştirsin hakaret etmesin, yandaşlık yapmasın. Tiye almasından, eğer zeka fışkırırsa çok mutlu olurum'' dedi.

Muharrem İnce ''Kutsal kitapta KDV olmamalı. Ben kimsenin çocuk sayısına karışamam, istediği kadar çocuk yapabilir vatandaşlarımız. Ancak mamasındaki,bezindeki KDV’ye karışma hakkım var. Bunlardaki KDV’yi indireceğiz'' ifadelerini kullandı.

''Kanal İstanbul projesini durduracağız'' diyen İnce, 4+4+4 yerine de yeni öneri getirdi.

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