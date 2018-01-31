3-4 Şubat'taki CHP 36. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Muharrem İnce, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. İnce, CHP'de delegelere imza baskısı olduğu iddiasında bulunarak, "İki genel başkan yardımcısının örgütü çok yorduğunu, bazen tehdit ettiklerini, bazen baskı kurduklarını, bazen seni bir yere getirirsiniz dediklerini, bunların yanlış olduğunu, milletvekillerinin genel başkanı destek imzasına davet edildiklerini, bunların yanlış olduğunu anlattım." dedi.

İnce'nin açıklamaları:

"ONLAR PM MECLİSİ SEÇİMİNDE GEREKLİ CEVABI ALACAKTIR"

İki genel başkan yardımcısının örgütü çok yorduğunu, bazen tehdit ettiklerini, bazen baskı kurduklarını, bazen seni bir yere getirirsiniz dediklerini, bunların yanlış olduğunu, milletvekillerinin genel başkanı destek imzasına davet edildiklerini, bunların yanlış olduğunu... (İki genel başkan yardımcısı) Onlar pazar günü PM Meclisi seçiminde gerekli cevabı alacaktır. Yeter sayıda imzam var, oldukça üzerinde imzam var. Ben 38 ilin tamamıyla görüştüm. 700 civarında delege ile bizzat görüştüm. İstanbul'da 100 civarında delege ile, Ankara, İzmir'de tümü ile görüştüm. Hiçbir sıkıntı görmüyorum.

Türkiye'nin seçenek üreten bir siyasal partiye ihtiyacı var. CHP'den değişim, Türkiye'de değişimin önünü açacaktır. Bu kurultay cesurlarla statükocuların kurultayı olacaktır. Diyorum ki, siz AKP'yi değiştirmek istiyorsunuz. Kazananı değiştirmek istiyorsanız, önce kaybedeni değiştireceksiniz.

"NEDEN ADAYIM?"

Neden adayım? Açıklayayım. Partimin iyi yönetilmediğini düşünüyorum. İnsan kaynakları heba ediliyor. 119 genel başkan yardımcısı değişmiş son yılda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'liler sıcak yatağınızda yatarken askerlerimiz savaşıyor diyor. CHP'nin genel başkan yardımcıları, genel başkan buna doğru düzgün bir cevap veremiyor. Ali Gümüş, CHP yöneticisiydi, şehit oldu. Haftanın bir günü, salı günü cevap vererek yetişilemez. Partimizin yöneticisi orada 27 yaşında, Afrin'de şehit olmuş Cumhurbaşkanı bize meydan okuyor. CHP'nin yöneticilerinin görevi buna haddini bildiren cevaplar vermeleridir.

CHP'nin hatalarından birisi budur. Dokunulmazlıklar konusunda parti yönetimi, başta genel başkan olmak üzere 'evet' oyu verdi. Ben 'hayır' oyu verdim. HDP ile aynı kefeye koyarlar diye. Benim böyle bir kompleksim yok, ben PKK'lı falan değilim. Doğruyu kim söylüyorsa ben onun yanında olurum. Referandumda 'hayır' çıkacaktı, dokunulmazlıklar kaldırılmasaydı.

Sayın genel başkanın adalet yürüyüşü var. Müthiş bir şey. Ama sonucunu getiremiyoruz. Sonra onu kapatıp gidiyoruz. Hedefe kilitlenmiyoruz. Onu sonuçlandırmıyoruz. Bu beni rahatsız ediyor. İnandırıcılıkta sorunumuz var.

Ben partinin gençlik kollarında görev yapmış, il başkanlığı yapmış, 5 dönem milletvekili olan sorumlu bir siyaset adamı olarak, partimin il başkanını beğenir ya da beğenmem, kameraların önünde Didem Arslan Yılmaz ile tartışmam.

ECEVİT ÖRNEĞİ

1972'de CHP'nin genel başkanı rahmetli İsmet İnönü'ydü. Karşısında ise 40 yaşında gazeteci Bülent Ecevit vardı. Henüz kitleleri sürükleyen coşkulu konuşmaları olmamıştı. 72'nin 14 Mayısı'nda İsmet Paşa'yı çok seviyorlardı ama yüreklerine taş basarak Bülent Ecevit'e oy verdiler. 17 ay sonra iktidar yaptı. Bugün de tam 17 ay var. CHP bu değişimi sağlayabilirse, topluma yeniden umut olacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduğunda bu ruh vardı, ama bu yenileşmeyi sağlayabilirsek kurultayda ben bu partiyi çok daha yukarılarda, Türkiye'nin büyük değişime hazır olduğunu görüyorum.

"CHP GENEL BAŞKANI, CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMALI"

Özgüveni yüksek bir CHP. Kendi evlatlarına güvenen, diyalog kurmada sorunu çözmeliyiz. Anlatma biçimimizi değiştirmeliyiz. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını kayıtlı üye seçsin. Saadet Partisi diyorsa ki, biz CHP'nin adayına oy vereceğiz, onların üyeleri de oy kullansın. CHP'nin genel başkanı ben olursam, aday adayı olacak mıyım? Evet olacağım. Kurultay delegeleri ön seçim yapacak. Sonra sandığa gidecek, kim aday olmak istiyorsa, 1.5 milyon insan, belki 2 milyon insan sandıkta bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyecek. Yoksa 2014'te olduğu gibi, sadece sayın genel başkan bir Cumhurbaşkanı çıkardı. Matematik bilimine aykırı olan bu iş, çatı aday 1. turda zaten olmaz. Daha dün kurulmuş İYİ Parti'nin genel başkanı aday olacağım diyorsa, AKP'nin genel başkanı aday olacağım diyorsa, CHP'nin genel başkanı, partiyi ben yöneteyim, ülkeyi başkası yönetsin diyebilir mi? Genel başkan seçildikten sonra Cumhurbaşkanlığına kadar uzunca bir süre var. O süre içinde bakarsınız, toplumda birisi çok popüler hale gelebilir. Başka siyasi örgütlenmeler olabilir. Onun için sandık kurulursa, diğer siyasi partiler, odalar, borsalar, sendikalar açıklamak şartı ile CHP'nin adayını destekleyeceğiz diye, onların sandıktan çıkması ile bir yarışmadan bir aday çıkacaktır.

Bu kurultay sadece CHP'nin kurultayı değil. 80 milyonun kurultayı. 3 Şubat'ta 80 milyonu Ankara'ya davet ediyorum. CHP bu değişimi gerçekleştirebilirse umut olacaktır. Bir seçenek olacağız. Belediye başkanını değil, il başkanını değil, bakkalı, kasabı, manavı, sokağı dinleyin. Sokak ne diyorsa onu yapın. Noter huzurunda bir kameraya, saatini bilmediğim bir yerde yapın, ben de merak ediyorum dedim. Gerçekten de değişim rüzgarını gördüm. Sokakta bu değişim var. 72 kurultayında Ecevit'in bir sözü vardı, "Bugün sizler, CHP'nin tarihinde bir dönüm noktasında oy kullanacaksınız. Ya özgür kurultay delegesi olacaksınız ya da kapı kulu" demişti. Ben genel başkan olduğumda da sayın Kılıçdaroğlu'nu minnetle anacağız. CHP bu değişimi sağlayamazsa, korkarım ki ülkemizi kötü günler bekliyor.

"DELEGEYE İMZA BASKISI" İMZASI

Yıldız peşinde değilim, takım olmak önemli. Seçimi kazansam da seçimi kaybetsem de bunları açıklayacağım ama şimdi zamanı değil. Kazanacağımdam emimin. Tek tek belgeli bir şekilde açıklayacağım. Cumartesi akşamı genel başkan olduğumda emin olunuz yeniden olağanüstü kurultay toplayacağız.

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