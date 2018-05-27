Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Size projemi söyleyim: Bir barışacağız, kucaklaşacağız. CHP'lilerin değil 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. İki büyüyeceğiz, üç adil bölüşeceğiz. 3B'yi 3Y ile kuracağız" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir'in Menderes ilçesinde vatandaşlara seslendi. İnce'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Ben size üretim vadediyorum. Ben size gelecek vadediyorum.

- Neymiş ben otomobil fabrikası istemiyormuşum. Bakın otomobili yapan mı, otomobili yapan robot mu, robotun yazılımını yapan mı güçlüdür?

- İtalyan'dan Türkiye'de elbise diktiriyorlar. İtalyanlar markasını çakıyor üstüne biz üç beş kuruş kazanıyoruz, onlar parayı kazanıyor. Bir otomobilden 100 euro para kazanıyoruz. Boşa çalışıyoruz. Çünkü markamız yok.

- Türk gençlerini iyi yetiştireceğiz. Alman, İngiliz, Amerikan gençlerinden daha iyi yetiştireceğiz. Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğiz, devlet verecek parasını.

- Finlandiya'da en düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaşı arasında 2 kat fark var Türkiye'de 9 kat. Bu farkı indireceğiz. Cumhurbaşkanı olduğumda emeklilerle ilgili kanun çıkaracağız. Kanun şu; emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda o zamanki asgari ücreti alacak.

- Gençler 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 TL alacaksınız. Bu parayı Türkiye Cumhuriyeti verecek.

- Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak.

- Size projemi söyleyim: Bir barışacağız, kucaklaşacağız. CHP'lilerin değil 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. İki büyüyeceğiz, üç adil bölüşeceğiz. 3B'yi 3Y ile kuracağız.

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