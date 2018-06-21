Son dakika... CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşlara sesleniyor.
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Muharrem İnce, konuşmasına ''Bir milyon burada varsa 1 milyon da arkada var'' şeklinde başladı. İnce, ''Benim cumhurbaşkanlığımda 81 Milyon kazanacak, kaybeden sadece anket şirketleri olacak. Tayyip Erdoğan bile kaybetmeyecek. Çünkü benim cumhurbaşkanlığımda dolar düşecek, faiz düşecek'' dedi.
''81 MİLYON MAKBUL İNSAN OLACAK''
İnce, ''Her iktidarın makbul insanları vardır, her iktidar kendine yakın olanları makbul insan haline getirmiştir. Benim Cumhurbaşkanlığında 81 milyon makbul insan olacak'' şeklinde konuştu.
Eğitim vurgusu yapan İnce ''Söz veriyorum çocuklarınızı iyi eğiteceğiz, onları üniversiteye gittiklerinde FETÖ benzeri yapıların yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz'' dedi.
İnce, ''Erdoğan Rizelidir. Ama Rizeliliğinden bile utandı. Rize çayını beğenmedi, beyaz çay içiyor artık. Erdoğan'ın yola çıktığı arkadaşlarından hiçbiri yanında değil. Esad'a kardeşim dedi, Abdullah Gül'e kardeşim dedi, kime dediyse...'' ifadelerini kullandı.
''KAYMAKAMSANIZ AK PARTİ İL BAŞKANI GİBİ ÇALIŞIYORSANIZ ŞANSINIZ YOK''
Kamu çalışanlarına dair mesaj veren İnce ''Eğitimimiz bütün okullarımız nitelikli olacak. Tarımda dışa bağımlı olmaktan kurtulacağız. İhalede rekabet işe alımda riyakat esas olacak. Kimsenin başörtüsüne, sağcı mı solcu mu olduğuna bakmayacağız. Kamuda görevli olanlar işinizin ehliyeseniz görevinize devam edeceksiniz. Kaymakamsamız AK Parti il başkanı gibi çalışıyorsanız sizin hiç şansınız yok. Kamuda mülakatı kaldıracağız'' şeklinde konuştu.
''TÜRKİYE'Yİ BİRLEŞTİRECEĞİM''
''Türkiye'yi birleştireceğim'' diyen İnce, ''7 yıldır ekiplerimle çalışıyorum. Erdoğan kendisine saray hazılıkları yaparken ben Türkiye'yi yönetme hazılığı yapıyordum.'' dedi.
''ASKERİ OKULLARI YENİDEN AÇACAĞIZ''
Muharrem İnce ''Başta Kuleli Askeri lisesi olmak üzere askeri okulları yenidne açacağız. Medya kendine çeki düzen verecek, yandaş bir medya şuan ne yapıyorlar merak ediyorum, ister ver ister verme umrumda değil. 24 Haziran'dan sonra kapının önünden de ayrılmaz bunlar bir de öyle yaparlar. TRT Tayyip'in borazanı ben seçildiğimde benim borazanım olsun istemiyorum. Erdoğan Türkiye'nin en büyük medya patronu.'' ifadelerini kullandı.
''İNTERNET YOK MU''
Meydandaki vatandaşların ''İnternet yok demesi'' üzerine Muharrem İnce ''Hiç moralinizi bozmayın. Eski bir siyasetçi bana dediki 'Meydanlar dolu ise işler iyi demektir, balkonlar dolu ise daha iyi demektir, çatılar dolu ise kazandın' dedi'' şeklinde konuştu.
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