CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? sorusu tartışılmaya devam ederken CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici tarafından yorum geldi. Muharrem İnce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Muharrem İnce kimdir? İşte ayrıntılar...
MUHARREM İNCE KİMDİR?
Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964 tarihinde Yalova'nın Elmalık ilçesinde doğmuştur. Türk öğretmen ve siyasetçi. 2002 ve 2015 yılları arasında yapılan tüm genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova milletvekili olarak meclise giren İnce, 2 dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmüştür. 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin ardından 18 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen 18. Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışmak için Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmiştir.
MUHARREM İNCE'NİN SİYASİ HAYATI
Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964 tarihinde Yalova'nın Elmalık köyünde Şerif ve Zekiye çiftinin çocuğu olarak doğdu. Anne tarafından Rizeli, Baba tarafından Selanikli, aslen Karaman kökenli olan İnce, İlk ve orta öğrenimini Yalova'da tamamlamasının ardından Uludağ Üniversitesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.
Fizik öğretmeni olarak değişik liselerde ve dershanelerde görev aldı, müdürlük yaptı. Bir süre Yalovaspor'da basın sözcülüğü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü savunan Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı yaptı.
İlk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova milletvekili olarak meclise girdi. 2007, 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Yalova milletvekili olarak meclise giren İnce, 24. dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu üyesi oldu.
Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Yalova milletvekili olarak meclise girdi. 14 Ağustos 2014 tarihinde grup başkanvekilliğinden istifa edeceğini açıklamıştır. 19.11.2015 tarihinde Olağanüstü Kurultay için 500 imza toplamış ancak yeterli imzaya ulaşamadığı için Olağanüstü Kurultay yapılmamıştır.
MUHARREM İNCE'NİN CHP LİDERLİĞİNE ADAYLIĞI
18 Ağustos 2014 tarihinde grup başkanvekilliğinden istifa ederek yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. 177 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday oldu. 5 Eylül 2014'te yapılan CHP 18. olağanüstü kurultayında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 740 oy aldı fakat Muharrem İnce 415 oyda ikinci sırada kaldı.
MUHARREM İNCE'NİN AİLESİ
Ülkü İnce ile evli ve Salih Arda İnce adında bir oğlu vardır. Babası Şerif İnce 27 Mart 2016 tarihinde ölmüştür.
MUHARREM İNCE CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?
Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken CHP'den açıklama geldi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim" dedi.
AA'nın haberine göre, İlhan Kesici, basın mensuplarının soruları üzerine, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." yanıtını verdi.
Aday olacak kesin isim yarın açıklanacak...
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