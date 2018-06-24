Muharrem İnce, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı oldu. 2007 seçimlerinde Yalocva milletvekili olarak Meclsi'e giren Muharrem İnce, daha önce fizik öğretmenliği yapıyordu. Muharrem İnce'nin yaşamına dair detaylar haberimizde.

MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964'de Zekiye - Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova'nın Elmalık köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Yalova'da bitiren Muharrem İnce, lisans eğitimini Bursa - Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı.

Muharrem İnce Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı. Bir süre Yalovaspor'un basın sözcülüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu.

Muharrem İnce 2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM'ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu.

13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi.

24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

Ülkü İnce ile Evli ve Salih Arda İnce adında bir oğlu olan Muharrem İnce, hâlen TBMM'deki milletvekilliği görevine devam etmektedir. Bir dönem CHP Grup Başkan vekilliği görevini yürütmüştür.

Muharrem İnce 2012 yılında "Buyurun Sayın İnce" adlı bir kitap yazmıştır.

18 Ağustos 2014 tarihinde grup başkanvekilliğinden istifa ederek yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. 177 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday oldu. 5 Eylül 2014'te yapılan CHP 18. olağanüstü kurultayında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 740 oy aldı fakat Muharrem İnce 415 oyda ikinci sırada kaldı.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde tekrar CHP Yalova milletvekili olarak meclise girdi. 19 Kasım 2015 tarihinde Olağanüstü Kurultay için 500 imza toplamış ancak yeterli imzaya ulaşamadığı için olağanüstü kurultay yapılmamıştır.

İnce, 4 Mayıs 2018'de partisi tarafından 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi.