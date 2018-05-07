Muharrem İnce'nin bindiği asansör kalabalık olunca...

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'ne geldi. İnce, üst kata çıkmak için asansöre bindi. İnce'nin bindiği asansöre birçok kişi binmek isteyince kapı kapanmadı.

Genel Merkez'de görevli güvenlik birkaç kişinin asansörden inmesini istedi. Asansördekiler oralı olmayınca Muharrem İnce, "Ben ineyim' diyerek asansörden inmek istedi. Bunun üzerine asansörden birkaç kişi indi ve Muharrem İnce bindi. İnce'nin, "Bu kafayla iktidar olunmaz." dediği duyuldu.

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