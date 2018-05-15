CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Niğde'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. İnce, şunları söyledi:

"Bu ülkenin yeni bir anlayışa ihtiyacı var. Yeni birliğe ihtiyacı var. Türkiye'de şimdiden sonra tezek, pislik, çöp... Bu lafları konuşmayacak cumhurbaşkanı. Unutmayın testinin içinde ne varsa ağzında o var. Cumhurbaşkanının en fazla kullanacağı kelime kalite olacak. Yol yaptılar ama kalitesiz, her yeri çöküyor. Okul yaptılar ama okulda ğretmen yok. Hastane yaptılar ama hastanede hemşire yok. Köprü yaptılar ama köprüden geçsen de para ödüyorsun geçmesen de para ödüyorsun. Türkiye'de bu düzeni değiştireceğiz. Rahmetli Ecevit, 'Toprak işleyenin su kullananın' diyordu. Tapular bankada. 'Ey CHP, sen köprü yaptın mı' diyor. Ey Erdoğan, sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Ey Erdoğan, sen hiç Tekel yaptın mı? Ey Erdoğan sen hiç Tüpraş yaptın mı? Ey Erdoğan sen hiç Petkim yaptın mı?"

"CUMHURBAŞKANI ESPRİYE GÜLECEK"

"Türk markası" üreteceklerini kaydeden İnce, "Türk markası nasıl olacak? Akıllı çocuklarımızla yapacağız. Onları iyi yetiştireceğiz. Mesela cumhurbaşkanını eleştirebilecekler. Demirel'in karikatürlerini yapıyorlardı, Demirel gülüyordu. Cumhurbaşkanına espri yapacak bir üniversite öğrencisi, ona gülecek. Şimdi öyle mi? Eve polis geliyor" diye konuştu.

"PASSOLİG'İ KALDIRACAĞIM"

İnce, şöyle devam etti: "Ben cumhurbaşkanı olduğumda milletime hakaret etmeyeceğim. Milletim de bana hakaret etmeyecek. Mesela bir stadyuma giriyorsun. 1 yıl cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra insanlar beni yuhalıyorsa 'Memleketi galiba iyi yönetemiyorum' demeliyim. Şimdiki cumhurbaşkanı ne yapıyor? Passolig getiriyor. Passolig senin görüntünü alıyor, nerede ne yaptığını biliyor. 'Kahrolsun cumhurbaşkanı' dediğin zaman hakkında işlem yapıyor. Size söz Passolig'i kaldıracağız. Benim ülkemin gençleri özgür olacak. O çocuklar markalar üretecekler. O çocuklar tasarım yapacaklar. Benim ülkemin gençlerinin Almanlardan, İngilizlerden ne farkı var?"

"FİLİSTİN KONUSUNDA ERDOĞAN'IN YANINDAYIM"

Niğde'den önce Aksaray'da konuşan Muharrem İnce, Filistin konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu belirterek, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum; Mavi Marmara'da olduğu gibi 'Giderken bana mı sordun demeyeceksen, İsrail'e ihtiyacımız var demeyeceksen, sonuna kadar yanındayım. Dik dur. Biz buradayız, ben buradayım. Bu konuyu önümüzdeki seçimin malzemeyi yapma, istismar etme. Bu insanlık ayıbına 81 milyon birlikte karşı duralım. Şov yapmayalım 81 milyon gereğini yapalım'' dedi.

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