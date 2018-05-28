CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir mitingi sırasında korumaların zorla uzaklaştırdığı selfi çektirmek isteyen vatandaşı telefonla arayarak özür diledi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin korumaları, bir anda sahneye çıkarak İnce ile selfie çektiren bir vatandaşı sahneden atması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

İnce, sahneden zorla indirilen vatandaşı telefonla arayarak özür diledi. İnce, "Dün sahneye sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Özür diliyorum onlar adına. Kusura bakma. Olmasını istemezdim böyle bir şeyin" dedi.

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