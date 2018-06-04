CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Star TV'de soruları yanıtlıyor.

İnce ''Hukukun özgürlüğünde 101. basın özgürlüğünde 163. sıradayız yakında G-20'yi de kaybedeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Parti el altından HDP'ye oy verin derse o partinin adayları kıyameti koparır. Hiçbir parti bunu yapamaz, istesede yapamaz'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP barajı geçmeli'' ifadesi sorulan İnce ''CHP'den hiçkimse oy verelim diyemez, diyorsa yanlış yapıyordur bireyseldir, bunu ortaya atanlar siyaseti bilmeyen insanlar'' dedi.

Kürt seçmenden oy alabileceğinizi düşünüyor musunuz sorusuna Kılıçdaroğlu '' Bugün Van'daydım, bana bozkurt işareti yapıyor, cumhurbaşkanlığında oyum sana diyor, bana HDP'nin kullandığı barış işaretini yapıyor, oyum sana diyor, Kürtler sıkışmış durumda, neden vermesinler'' dedi.

İnce, her partiden eşit üyeden oluşan bir komisyon kurulacağını ve TRT'nin kanallarından birinin buna tahsil edileceğini ifade ederek TRT'ye sitem etti. İnce, ''Yasa gereği onar dakikalık konuşma var ya gelin diyorlar, alın sizin olsun sen beni hiçbir gün konuşturma'' dedi.

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