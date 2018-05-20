CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yarın yapılması planlanan mitinge ilişkin Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu.

İnce yaptığı açıklamada yarın yapılması planlanan mitinglerin iptal edilebileceğini duyurarak, "Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın Mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz." ifadesini kullandı.

— Muharrem İNCE (@vekilince) May 20, 2018

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