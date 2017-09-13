Muharrem Usta: 1. sınıf olacağız

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Bordo-Mavililer’in çok iyi bir noktaya ulaşmak üzere olduğunu belirterek, “Göreve geldikten sonra zor günler geçirdik. Artık gelecek senenin takımını dizayn edebilecek durumdayız” dedi. Trabzon’un çağ atladığını belirten başkan Usta, “Bundan sonra 1. sınıf bir takım haline geleceğiz” ifadelerini kullandı.

trabzonspor

Muharrem Usta