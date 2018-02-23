Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, üst üste alınan beraberlikler sonrası Trabzon’a gelip soluğu tesislerde aldı. Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde takıma moral veren ve teknik heyetle bir araya gelen başkan Muharrem Usta önce Çalımbay ile de bir görüşme yaptı. Başkan Usta’nın Trabzon’da bir gün kaldıktan sonra takımla Alanya deplasmanına gideceği bildirildi.

SORUNLARI ÇÖZECEK

Başkan Usta Rıza hocayla bir görüşme yaptıktan sonra Bordo-Mavili futbolcularla da teker teker özel görüşmeler gerçekleştirip sorunların çözüleceğini belirttiği öğrenildi. Başkan Muharrem Usta ayrıca Trabzon’daki yöneticilerle de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıp toparlanma sürecinin hızlandırılmasına herkesin yardımcı olmasını isteyeceği de öğrenildi.

ÇALIMBAY SİNİRLENDİ

Medipol Başakşehir yenilgisiyle keyfi kaçan teknik direktör Rıza Çalımbay, Aytemiz Alanya maçı için yapılan çift kale idman maçında oyunu sık sık durdurup, hata yapan oyuncularını sert bir şekilde uyardı. Rıza Çalımbay, “Sizden sadece golü düşünmenizi istiyorum. Rakibinizle hiçbir şekilde diyaloğa girmeyin ve hakeme itiraz etmeyin. Takım olarak hareket edin ve topu kaptırmamaya çalışın. Kaptırdığınızda hemen telafi etmek için mücadele verin. Topla oynarken birbirinize bakın, pas atarken arkadaşınızı görün. Kendinizi işinize daha fazla verin. Kafanız hep oyunda olsun. Kimse kendisini bırakmasın. Alanya maçında hata istemiyorum” diye uyarması dikkat çekti.