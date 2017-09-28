Muharrem Usta'dan Ersun Yanal'a destek

“50. yılda şampiyonluk hedefiyle” sezonu açan, Burak, Sosa ve Kucka gibi flaş transferlere rağmen şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Trabzonspor’da eleştirilerin odak noktası haline gelen Ersun Yanal’a başkan sahip çıktı. 3-0’dan kaybedilen 4-3’lük Alanya maçının ardından taraftarların “istifa” tezahüratlarında bulunduğu tecrübeli hocaya destek veren Muharrem Usta, “Evet iyi durumda değiliz. Evet istediğimiz sonuçları da alamadık. Ama bu takım, iyi bir takım ve ortaya çıkan durumdan sadece Ersun Yanal sorumlu değil. Oyuncular daha fazla sorumluluk almalı” dedi. TRT’ye konuşan başkan, teknik direktör arayışlarında olmadıklarını da belirtip “Beşiktaş maçının sonucu ne olursa olsun hocamızın arkasında duracağız” diyerek noktayı koydu.



‘BEŞİKTAŞ’I YENİP...’

Camiaya da çağrıda bulunan Muharrem Usta, şöyle devam etti: “Herkesin gıpta ettiği bir kadromuz var. Destek bekliyoruz. Bu takım gerekli tepkiyi verecek. Hocamıza da takımımaza da inanıyorum. Beşiktaş’ı yenip hedefimize yürüyeceğiz.”

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Muharrem Usta