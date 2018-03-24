Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi bugün Trabzon’a gelerek yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Açıklamalarda bulunan Muharrem Usta, birçok konuya açıklık getirdi.
Seçimle ilgil iolarak konuşan Usta, "Belki de tarihimizde gençlerimize örnek olacak bir süreç olmalıdır. Bir önceki seçimde, o muhteşem tarihimizle ilgili güzel bir dönemdi. Trabzonspor’un başarıya ihtiyacı var ama önce itibarını en üst düzeyde tutması gerekiyor. Ahlak, erdem her şeyin üzerinde. Trabzonspor bunu fazlasıyla hak ediyor. Anadolu kulübünden bu kadar büyük başarıların çıktığı için büyüklerimize saygılı olmalıyız." dedi.
İBRA EDİLİP EDİLMEMESİ
Eski başkanlardan Nuri Albayrak'ın ibra edilmemesini hatırlatan ve bunu ayıp olarak vurgulayan Usta, "Nuri Albayrak'ı camia olarak ibra etmedik, bu ayıp en ayıp olduğunu ve bunun tarihe nasıl iz bıraktığını umarım herkes görür Umarım kör gözleri aydınlatabiliriz. Trabzonspor camiası adına, lütfen kusura bakmayın Nuri Albayrak, hak etmediğiniz şeyi yaptık." yorumunda bulundu.
BARKOVİZYONDA BORÇLARI AÇIKLADI
Üzerinde çalışmalar yapılan spor yasasıyla ilgili konuşan Usta, "Nuri Albayrak döneminde borcumuz 22 milyon Euro... Sadri Bey'in döneminde 75 milyon Euro oluyor. Sadri Bey'den İbrahim Hacıosmanoğlu dönemine geçerken borç 156 milyon Euro oluyor. Yönetim felsefesi böyle devam ediyor olsaydı, borcumuz 250 milyon Euro olurdu. Trabzonspor'un borcu 1.3 katrilyon diyorlar ya, böyle devam etseydi bu bilgi doğru olurdu. Türkiye'de bir spor yasası çıkarılmaya çalışılıyor. 'Yöneticiler, aldıkları borcun üzerinde kulübü bırakırsa bu borç yöneticilerin olsun' deniyor ama bu yasa bir türlü çıkmıyor. Kanun çıkmak zorunda değil, eğer sizde etik varsa kararkter varsa kanuna gerek yok ki." ifadelerini kullandı.
Barkovizyonda dönem dönem başkanların borçlarını gösteren Usta şunları söyledi:
Nuri Albayrak - 22 milyon Euro (2008)
Sadri Şener - 75 milyon Euro (2013)
İbrahim Hacıosmanoğlu - 156 milyon Euro (2015)
Muharrem Usta - 150 milyon Euro (2018)
"Sen bir şekilde yönetime gir, başkanlık yap. Daha sonra borçlandır, bir şekilde ayrıl. Daha sonra 'Ben yapmadım ki, o yaptı' böyle olur mu ya? Şimdi yeni trend, 'kafamız uymadı, ben ayrıldım' böyle bir şey olabilir mi ya? Bir yönetime giriyorsun, sonra ben yokum küstüm diyorsun. Niye küstün, ritmik horonu beraber oynayamadık. Falan filan. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyoruz sonra."
"AÇIKLAMALARIMIZ TARİHE NOT OALRAK DÜŞMELİDİR"
"İnsanların pozisyon almaları için damaklarındaki tadı unutmamaları adına her şeyin mübah görüldüğü bir koltuk değildir burası. Bu basın toplantısında bir tek amacımız var. Çok önemsediğimiz Trabzonspor'un yarınlara daha başarılı şekilde yürümesi için bu bilgilere ihtiyacımız var. Büyük bilgi kirliliği var. Belki size eksik bilgiler aktarmış da olabiliriz ancak doğru bilgilerin aktarılması ilkemiz olmalıdır. Açıklamalarımızın, tarihe bir not olarak düşmelidir."
"40-50 MİLYONA SATABİLİRDİK"
Trabzonspor'un hisselerinin yüzde 49'unun satıldığını dile getiren Usta, transferde oyuncu satışıyla ilgili de konuştu. Transfer teklifleri aldıklarını doğrulayan Usta, ''Yusuf Yazıcı, Castillo, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu'yu vallahi de billahi de 40-50 milyon euroya satardık ama satmadık. Hala da satabiliriz ama satmayacağız.'' ifadelerini kullandı.
NEVZAT AYDIN AÇIKLAMASI
Muharrem Usta, yapılan transferleri eski yönetici Nevzat Aydın'la birlikte yaptıklarını dile getirdi ve şunları söyledi:
"Biz bu transferleri kimle yaptık? O zaman Nevzat Aydın da var. Nevzat Aydın'a da yazdım, bu borcu beraber kapatacağız, öyle küstüm diyerek gitmek yok. Aydın, ben ayrıldım artık dedi ama bu camialar öyle camialar değil"
"SATILACAK BİR ŞEY KALMADI"
Mali açıdan zor günler geçiren Trabzonspor'un ekonomik tablosuyla ilgili konuşan Başkan Usta, " Trabzonspor'un yüzde 51 hissesi kendine aittir. yüzde 49'u satılabilir ve yüzde 49'u satılmıştır. Yani satılacak hiçbir şeyimiz yok. Yedik bitirdik birbirimizi ama aslında Trabzonspor'u bitirdik! Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, bu kulübün şehirdeki ufak tefek gayrimenkulleri dışında sahip olduğu tek mülktür. Kartal'da arazimiz yok arkadaşlar, orası bizim değil. Devletin yeri, kiralık." yorumunda bulundu.
"KÜMEYE GİDİYORDUK!"
Muharrem Usta sözlerine şöyle devam etti:
2000 yılında biz kümeye gidiyorduk arkadaşlar! Size yemin ediyorum biz göreve geldiğimizde o dönemden daha kötü durumdaydık. 15 günde 100 milyon TL bularak zar zor kümede kaldık.
"AHLAK KALMAMIŞ"
Eleştirilerle ilgili konuşan Usta, "Bizde bir alışkanlık olmuş tüm kulüplerde; 'Gitsinler' diyorlar. Ahlak, etik, kural hiçbir şey kalmamış. Kulüp için iyi bir şeyler yapıyoruz ama herkes 'Gitsinler' diyor. Diğer kulüplerde de bu böyle." yorumunda bulundu.
NEVZAT AYDIN'DAN CEVAP!
Trabzonspor'da 2 Aralık'ta başkan yardımcılık görevinden ayrılan Nevzat Aydın, Muharrem Usta'nın açıklamalar yaptığı anlarda Usta'ya cevap verdi. Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Aydın, "Yalan makinası" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.