Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi bugün Trabzon’a gelerek yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Açıklamalarda bulunan Muharrem Usta, birçok konuya açıklık getirdi.

Seçimle ilgil iolarak konuşan Usta, "Belki de tarihimizde gençlerimize örnek olacak bir süreç olmalıdır. Bir önceki seçimde, o muhteşem tarihimizle ilgili güzel bir dönemdi. Trabzonspor’un başarıya ihtiyacı var ama önce itibarını en üst düzeyde tutması gerekiyor. Ahlak, erdem her şeyin üzerinde. Trabzonspor bunu fazlasıyla hak ediyor. Anadolu kulübünden bu kadar büyük başarıların çıktığı için büyüklerimize saygılı olmalıyız." dedi.

İBRA EDİLİP EDİLMEMESİ

Eski başkanlardan Nuri Albayrak'ın ibra edilmemesini hatırlatan ve bunu ayıp olarak vurgulayan Usta, "Nuri Albayrak'ı camia olarak ibra etmedik, bu ayıp en ayıp olduğunu ve bunun tarihe nasıl iz bıraktığını umarım herkes görür Umarım kör gözleri aydınlatabiliriz. Trabzonspor camiası adına, lütfen kusura bakmayın Nuri Albayrak, hak etmediğiniz şeyi yaptık." yorumunda bulundu.

BARKOVİZYONDA BORÇLARI AÇIKLADI

Üzerinde çalışmalar yapılan spor yasasıyla ilgili konuşan Usta, "Nuri Albayrak döneminde borcumuz 22 milyon Euro... Sadri Bey'in döneminde 75 milyon Euro oluyor. Sadri Bey'den İbrahim Hacıosmanoğlu dönemine geçerken borç 156 milyon Euro oluyor. Yönetim felsefesi böyle devam ediyor olsaydı, borcumuz 250 milyon Euro olurdu. Trabzonspor'un borcu 1.3 katrilyon diyorlar ya, böyle devam etseydi bu bilgi doğru olurdu. Türkiye'de bir spor yasası çıkarılmaya çalışılıyor. 'Yöneticiler, aldıkları borcun üzerinde kulübü bırakırsa bu borç yöneticilerin olsun' deniyor ama bu yasa bir türlü çıkmıyor. Kanun çıkmak zorunda değil, eğer sizde etik varsa kararkter varsa kanuna gerek yok ki." ifadelerini kullandı.

Barkovizyonda dönem dönem başkanların borçlarını gösteren Usta şunları söyledi:

Nuri Albayrak - 22 milyon Euro (2008)

Sadri Şener - 75 milyon Euro (2013)

İbrahim Hacıosmanoğlu - 156 milyon Euro (2015)

Muharrem Usta - 150 milyon Euro (2018)

"Sen bir şekilde yönetime gir, başkanlık yap. Daha sonra borçlandır, bir şekilde ayrıl. Daha sonra 'Ben yapmadım ki, o yaptı' böyle olur mu ya? Şimdi yeni trend, 'kafamız uymadı, ben ayrıldım' böyle bir şey olabilir mi ya? Bir yönetime giriyorsun, sonra ben yokum küstüm diyorsun. Niye küstün, ritmik horonu beraber oynayamadık. Falan filan. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyoruz sonra."

"AÇIKLAMALARIMIZ TARİHE NOT OALRAK DÜŞMELİDİR"

"İnsanların pozisyon almaları için damaklarındaki tadı unutmamaları adına her şeyin mübah görüldüğü bir koltuk değildir burası. Bu basın toplantısında bir tek amacımız var. Çok önemsediğimiz Trabzonspor'un yarınlara daha başarılı şekilde yürümesi için bu bilgilere ihtiyacımız var. Büyük bilgi kirliliği var. Belki size eksik bilgiler aktarmış da olabiliriz ancak doğru bilgilerin aktarılması ilkemiz olmalıdır. Açıklamalarımızın, tarihe bir not olarak düşmelidir."

"40-50 MİLYONA SATABİLİRDİK"

Trabzonspor'un hisselerinin yüzde 49'unun satıldığını dile getiren Usta, transferde oyuncu satışıyla ilgili de konuştu. Transfer teklifleri aldıklarını doğrulayan Usta, ''Yusuf Yazıcı, Castillo, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu'yu vallahi de billahi de 40-50 milyon euroya satardık ama satmadık. Hala da satabiliriz ama satmayacağız.'' ifadelerini kullandı.

NEVZAT AYDIN AÇIKLAMASI

Muharrem Usta, yapılan transferleri eski yönetici Nevzat Aydın'la birlikte yaptıklarını dile getirdi ve şunları söyledi:

"Biz bu transferleri kimle yaptık? O zaman Nevzat Aydın da var. Nevzat Aydın'a da yazdım, bu borcu beraber kapatacağız, öyle küstüm diyerek gitmek yok. Aydın, ben ayrıldım artık dedi ama bu camialar öyle camialar değil"

"SATILACAK BİR ŞEY KALMADI"

Mali açıdan zor günler geçiren Trabzonspor'un ekonomik tablosuyla ilgili konuşan Başkan Usta, " Trabzonspor'un yüzde 51 hissesi kendine aittir. yüzde 49'u satılabilir ve yüzde 49'u satılmıştır. Yani satılacak hiçbir şeyimiz yok. Yedik bitirdik birbirimizi ama aslında Trabzonspor'u bitirdik! Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, bu kulübün şehirdeki ufak tefek gayrimenkulleri dışında sahip olduğu tek mülktür. Kartal'da arazimiz yok arkadaşlar, orası bizim değil. Devletin yeri, kiralık." yorumunda bulundu.

"KÜMEYE GİDİYORDUK!"

Muharrem Usta sözlerine şöyle devam etti:

2000 yılında biz kümeye gidiyorduk arkadaşlar! Size yemin ediyorum biz göreve geldiğimizde o dönemden daha kötü durumdaydık. 15 günde 100 milyon TL bularak zar zor kümede kaldık.

"AHLAK KALMAMIŞ"

Eleştirilerle ilgili konuşan Usta, "Bizde bir alışkanlık olmuş tüm kulüplerde; 'Gitsinler' diyorlar. Ahlak, etik, kural hiçbir şey kalmamış. Kulüp için iyi bir şeyler yapıyoruz ama herkes 'Gitsinler' diyor. Diğer kulüplerde de bu böyle." yorumunda bulundu.

NEVZAT AYDIN'DAN CEVAP!

Trabzonspor'da 2 Aralık'ta başkan yardımcılık görevinden ayrılan Nevzat Aydın, Muharrem Usta'nın açıklamalar yaptığı anlarda Usta'ya cevap verdi. Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Aydın, "Yalan makinası" ifadelerini kullandı.