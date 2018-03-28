Gazete Habertürk'ün haberine göre; İbrahim Usta, “Sayın Usta zaten olağanüstü kongreyi araya sıkıştırdı, kimse doğru dürüst hazırlık yapamadı. Şu an doğru olan başkan Usta’nın kongreyi iptal etmesidir ya da illa da kongreyi yapacaksa güzel bir yönetim oluşturup görevine devam etmesi olmalıdır. Trabzonspor menfaatleri şu an bunu gerektirir” ifadelerini kullandı.

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