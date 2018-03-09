Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun 7-8 Nisan tarihleri arasında kongre kararı almasının ardından, yeni iddialar gündeme gelmeye başladı. Trabzonspor'un bir önceki başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulunda yer alan Köksal Sadıklar, mevcut Başkan Muharrem Usta'nın yeni bir yönetimle yoluna devam edeceğini iddia etti.



Sadıklar, böyle bir ortamda Muharrem Usta'nın gideceğini düşünmediğini belirterek, "7-8 Nisan tarihleri arasında kongre yapılsa bile, mevcut tüzük gereği Aralık 2018'de yeniden bir kongre yapılması gerekiyor. 8 aylık bir dönem için risk alınıp alınmayacağı tartışılabilir. Başkan Muharrem Usta, yönetimini güçlendirerek, tüzük tadilatı yapıp, seçimleri Mayıs ayına çekerse Trabzonspor'un da önü açılmış olur. Herkes ona destek verir ve karşısına çıkmaz" dedi.





Köksal Sadıklar, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Muharrem Usta ile Ankara'da kısa bir süre önce sohbetimiz oldu. Meydanı çapulculara bırakıp kaçacağını düşünmüyorum. Yönetimini güçlendirerek Trabzonspor'a yakışır bir tüzük tadilatı yapacaktır. Borcu 500 milyon TL'nin altına düşürüp öyle gidecektir. Kabul edersiniz veya etmezsiniz, kendisi ülkemizin en saygın iş adamlarındandır. Trabzonspor başkanlığından da saygın bir başkan olarak ayrılacaktır" ifadelerini kullandı.