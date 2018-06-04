Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu eski başkan Muharrem Usta’nın forma sponsorluğu için kendi kendiyle anlaşma yaptığını açıklamıştı. Ağaoğlu “5 yıllığına başka bir şirket ile ön protokol yapılmış. Ancak belge gizli olduğundan dolayı isim veremiyorum” demişti. Daha sonra yapılan araştırmalar sonucu bu şirketin Muharrem Usta’nın yeğenine ait olan bir mimarlık şirketine ait olduğu ortaya çıkmıştı. Gazete Habertürk'ün haberine göre konuyla ilgili konuşan Trabzonspor’un eski başkanı Muharrem Usta 1 Haziran’a kadar opsiyonu bulunan sözleşmenin iptal olduğunu söyledi.

Usta, “Alacağımı tahsil etmek yerine KDV dahil 15 milyon Dolar tutarındaki sponsorlukla kulübe yaklaşık 60-65 milyon katkı sağlayarak kulübün borcunu azaltacak bir ön anlaşma maalesef paçavra edildi! Anlamak mümkün değil, benim sponsorluğa ihtiyacım yoktu, kulüp kazansın istiyordum. Bıraktığım borç o kadar daha azalacaktı ama maalesef olmadı. Kulüp adına üzgünüm” diyerek reklam sponsorluğu konusunun resmen kapandığını duyurdu.