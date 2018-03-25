9 yıl önce 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi civarında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anılıyor. Peki Muhsin Yazıcıoğlu kimdir?

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Muhsin Yazıcıoğlu, 31 Aralık 1954 tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğdu. İlk ve orta eğitimini doğduğu Şarkışla ilçesinde tamamlayan Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu ve öğrenim hayatını tamamladı.

1968 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. Ankara'ya üniversite eğitimi için gelen Yazıcıoğlu, burada da Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı. Ardından sırasıyla Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevlerini üstlenen Yazıcıoğlu, 1978 yılında faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği'nin de kurucu Genel Başkanı oldu.

980 sonrası yapılan yargılamalarda da beş yılı hücrede olmak üzere yedi buçuk yıl hapishanede yattı. Daha sonra suçsuz bulundu ve beraat etti.

Yazıcıoğlu, 1987'de Milliyetçi Çalışma Partisi'ne (MÇP) girdi ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. Ancak 7 Temmuz 1992 tarihinde "içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşamadığı" gerekçesiyle 5 milletvekili arkadaşı ile beraber MÇP'den ayrıldı. 29 Ocak 1993'te, MÇP' den ayrılan bir grup arkadaşı ile beraber Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) kurdu ve partinin Genel Başkanı oldu.

24 Aralık 1995 tarihinde yapılan erken genel seçimlerinde ANAP-BBP ittifakından 20. Dönem Sivas milletvekili olarak yeniden TBMM'ye girdi. 28 Şubat 1996 yılında ANAP'tan istifa ederek, BBP'ye döndü.

8 Ekim 2000 tarihindeki 4., 20 Temmuz 2003 tarihli 5. ve 30 Nisan 2006 tarihli 6. Olağan ve 15 Nisan 2007 tarihli 2. Olağanüstü Büyük Kurultaylarda yeniden genel başkan seçildi. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Sivas'tan bağımsız milletvekili olarak TBMM'ye girdi ve seçimlerden önce bıraktığı BBP Genel Başkanlığına tekrar seçildi.

Helikopter Kazası

Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'taki mitinginden Yozgat mitingine gitmek için helikoptere bindi. Ancak helikopter, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi civarında düştü. Kazadan 48 saat sonra helikopterin enkazı ve Muhsin Yazıcıoğlu dâhil 6 kişinin naaşı arama ekipleri içerisinden 17 gönüllü civar köylüsü tarafından Sisne ve Kızılöz Köyleri arasındaki Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkiinde bulundu.

Enkaz, 48 saat süren arama çalışmalarının yapıldığı bölgenin içerisinde değil 115 km uzağındaydı. 28 Mart 2009 tarihi ve saat 14:10'da BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu, yaptığı açıklamada BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin vefat ettiğini duyurdu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi ölümünden 6 gün sonra 31 Mart 2009 tarihinde Kocatepe Camii'nde düzenlendi. TBMM'deki törende Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşının üzeri çiçeklerle süslendi. Cenaze törenine basın mensupları dâhil yaklaşık 700.000 kişi katıldı.

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