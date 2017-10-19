Muhtarlara tek tip 'muhtar kimlik kartı'

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından verilen ve ilden ile, ilçeden ilçeye değişen farklı kimlik kartları yerine, Bakanlık tarafından 50 bin 253 muhtara daha güvenlikli ve modern tek tip muhtar kimlik kartı verilecek.

İHA'nın haberine göre; Bakanlık tarafından hazırlanan kimlik kartlarının ilk baskı bedeli Bakanlık tarafından karşılanacak. Kartların dağıtımı valilikler tarafından yapılacak.

Muhtar kimlik kartı 3 adet güvenlik unsuru olan 3D hologram, soğuk mühür, Microtext taşıyacak.

muhtar kimlik kartı