HT Magazin'de yer alan habere göre, ‘Hayat Meydanı’ adlı programa, Ezel Akay, Ahmet Selçuk İlkan ve Elif Kaya gibi pek çok isim katıldı.



Rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamayan merhum sanatçının eşi Muhterem Nur, etkinliğe hasta yatağından telefonla bağlandı. Nur, Ali Kırca’nın “Müslüm Baba hangi sanatçıyı çok severdi?” sorusuna “Koyu bir Sibel Can hayranıydı” diyerek cevap verdi.



Sibel Can, Gürses’in vefatından sonra onun şarkılarının da olduğu bir albüm çıkarmış ve Muhterem Nur ile sert bir polemiğe girmişti.

Etkinlikte şarkıcı Elif Kaya, Müslüm Gürses’in sevilen şarkılarından birini seslendirdi. Usta sanatçının hayatını anlatan bir belgesel de izlendi.