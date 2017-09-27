Müjdat Gezen: Herkese neşe vereceğiz

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Ekim ayı sonunda seyirciyle buluşmaya hazırlanan müzikalin provası sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Gezen, sadece dekor için 250 bin TL harcadıklarını belirtip ekledi:

“Bu müzikalle sokaktaki avukattan, simitçiye kadar herkese neşe verip tasalarını unutturacağız.”

Müjdat Gezen’in aynı zamanda rol aldığı müzikalde Birce Akalay, İlker Ayrık, Yonca Evcimik’in de aralarında olduğu ünlü isimler aynı sahneyi paylaşıyor.

Müjdat Gezen