Dört yıl sonra bir internet dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Müjde Ar, yakın arkadaşı Suzan Avcı’yı Ulus’ta yattığı hastanede ziyaret etti.

HT Magazin'in haberine göre, çıkışta, “İyi olacak arkadaşım” diyen oyuncu, yeni projesiyle ilgili yaptığı yorumla güldürdü: “İlk kez böyle bir işte yer alacağım, milli oluyorum.”

MÜJDE AR KİMDİR?

21 Haziran 1954 tarihinde İstanbul’da doğdu. Gerçek adı Kamile Suat Ebrem'dir. Bir süre tiyatro oyunculuğu ve mankenlik yaptı. İlk kez TV için çekilen Aşk-ı Memnu adlı dizide oynadı (1974).

Ve Babacan adlı filmle de sinemaya geçti (1975). Daha sonraları özellikle de kadın sorunlarını işleyen filmlerde oynayarak dikkati çekti.