HT Cumartesi'de doğru rimel seçimi için önerilerden bahsedildi. Etkileyici göz makyajının ilk adımı, doğru rimel seçiminden geçer. Piyasadaki rimellerin içinden size uygun olanı seçmek için önerilerimize kulak verin.

1. İlk kural: Rimeliniz suya dayanıklı olsun.

2. Hiç makyaj yapmayan biriyseniz bile rimelle çok hoş bir görüntü elde edeceğinizi unutmayın.

3. Dolgun, uzun ya da kıvrık; kirpiklerinizi nasıl göstermek istediğinize karar verin ve buna uygun bir rimel seçin.

4. Rimelin kirpiklerinizde uzun süre kalmasını sağlamak mümkün. Bunun için tek kat rimel sürüp üzerine pudra geçin ve sonra bir kat daha rimel sürün. Farkı göreceksiniz.

5. Rimelin fırçası çok önemli. Örneğin düz fırçalı rimeller kirpiklerinizi sık ve dolgun gösterir. Yarım ay biçimindeki fırçalar kirpikleri daha kıvrık hale getirir.

6. Rimel siyah olur diye bir kural yok. Özellikle yazın mürdüm tonları ve lacivert gibi renkler gözünüzü daha ışıltılı gösterir.

7. Rimeli sadece üst kirpiklerinize değil alttakilere de sürün. Ancak alt tarafa rimeli yoğun uygulamayın.

8. Bu sezon dikkat çekici göz makyajı çok moda. Gözlerinizi vurgulamaktan korkmayın. Buğulu gözler için, koyu renk fardan sonra siyah rimel sürün.

9. Kirpiklerinizin uzun ve dolgun görünmesi için rimeli alt kısımlardan başlayarak yukarı doğru çeker gibi sürün.

10. Gözlerinizi vurgulamak için rimelinizi üç kat sürün. Hatta kalıntaştırıcı ve belirginleştirici rimelleriniz varsa bunları üstüste uygulamaktan korkmayın.

CİLT TONUNA GÖRE MAKYAJ ÖNERİLERİ!