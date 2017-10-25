Mülteci kampından Hollywood'a adım atan Vivian Nouri Habertürk'e konuştu

Vivian Nouri, 24 yaşında Suriye, Haseke’de doğdu. Aslen Iraklı olan ailesi 1991’de Körfez Savaşı’nın ortasında kaldığında çaresiz bir şekilde 3 kız çocuğuyla birlikte bombaların yerle bir ettiği evlerinden kaçtı. Zorlu bir göç mücadelesi ve ömür boyu hatırlayacakları bir yol hikâyesinin sonunda soluğu Suriye’de aldılar. Ailesi 1995’te Yeni Zelanda tarafından mülteci olarak kabul edilen Nouri, hikâyesini Habertürk’ten İrem Koca'ya anlattı. Kürt bölgesindeki evlerinin bombardıman yüzünden yerle bir olduğunu belirten Nouri, şunları dedi:

“Ailem kardeşlerimi de alıp kaçmak zorunda kaldı. Annem hâlâ karlı dağları zar zor aşarak İran’a nasıl ulaştıklarını anlatır. İnsanların hipotermiden açlıktan ve yorgunluktan yollarda öldüğünü söyler. Neyse ki bunları geride bırakarak Suriye’de bir mülteci kampına yerleşmeyi başarmışlar. Ben de Haseke’de bir mülteci kampında doğdum. En büyük kız kardeşimin sağlık hizmetine ihtiyacı vardı. Bu sayede, ben 3 yaşımdayken, aileme ve bana Yeni Zelanda’da mülteci statüsü verildi. O zamandan beri burada yaşıyorum.”

MÜLTECİ KAMPINDAN STARLIĞA!

SESİ DE GÜZELLİĞİ DE TESCİLLİ

Çocukken Christina Aguilera, Whitney Houston gibi Amerika’nın büyük kadın seslerini dinleyerek bir gün onlar gibi olmayı hayal eden Vivian Nouri, 9 yaşında okulunda yetenek gösterisiyle sahneye adım attı. 10 yaşına geldiğinde yerel organizasyonlarda şarkı söylemeye başladı. Yeni Zelanda’da Miss Teen, Aim to Fame, Miss Global Teen, Miss Bikini gibi yarışmalara katıldı ve güzellik tacını kazandı. 2009’da Yeni Zelanda Başbakanı John Key ve parlamento üyeleri için bir konser verme şansını yakalayan Vivian Nouri, 2010’da Los Angeles’a taşınarak kendine sanat dünyasında bir yer bulmak için çalışmaya başladı.

RIHANNA’NIN PRODÜKTÖRÜYLE ÇALIŞTI

Güzel şarkıcı, Rihanna, Chris Brown ve Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimlerle çalı- şan 4 Grammy ödüllü yapımcı Brian Kennedy ile de iş yapma fırsatı yakaladı. Bugün İngiltere’de müzik yapan ve gençler arasında çok popüler olan Fifth Harmony grubuyla aynı stüdyoda şarkılarını kaydetti. Ve sonunda hayalini kurduğu gibi sesini uluslararası bir platformda duyurmayı başardı. Nouri, Mel Gibson, Mark Wahlberg gibi Hollywood’un A listesindeki oyuncularının başrolde olduğu Daddy’s Home 2 (Babalar Savaşıyor 2) filminin müziğini seslendiriyor.

‘UMUDUNUZU KAYBETMEYİN’

Vivian Nouri, bugünlerde yeni bir single albüm üzerine çalışıyor. Ufukta yeni film müziği projeleri de var. Mülteci kampında bir çadırda büyüyüp yolunu Hollywood’a kadar kendi çizen bu azimli Nouri, Türkiye’deki mültecilere “Sevgili kardeşlerim, cesaretiniz ve sevgi sizi güçlü kılsın. İnancınızı ve umudunuzu asla kaybetmeyin. Hayallerinize inanmaktan asla vazgeçmeyin” çağrısı yaptı.

‘ONLARA ÇOK MÜTEŞEKKİRİM’

Türkiye’nin, 3 milyonu aşkın mülteciye kapılarını açtığını bildiğini söyleyen Vivian Nouri, şunları söyledi: “Türkiye’yle zaman zaman kendi dertleri de olmasına rağmen milyonlarca mülteciye kapılarını açtığı için gurur duyuyorum ve onlara çok müteşekkirim. Aralarında çocukların da olduğu bir sürü insanın evlerinden ayrılmak zorunda kalmaları, her şeylerini kaybetmeleri beni çok üzüyor. Kaçı- yorlar çünkü yaşamak için tek yolları bu. Bir gün Suriye’ye barışın gelmesi için dua ediyorum