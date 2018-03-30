Bakanlıktan yapılan açıklamada "İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin bir üyesinin dün Suriye'de EYP ile öldürüldüğünü üzülerek teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA'nın haberine göre, bakanlık ölen İngiliz askerinin kimliğini ve bağlı olduğu birimi açıklamazken, DEAŞ karşıtı koalisyonun bir operasyonunda ABD güçleri içinde yerleşik olarak hareket ettiğini kaydetti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde de ölen askerin İngiliz Özel Kuvvetlerinin üyesi olduğu ve saldırının Menbiç'te gerçekleştiği belirtildi.

İngiliz basını, ABD savunma kaynaklarına dayandırarak, saldırıda bir ABD Özel Kuvvetler askerinin de öldüğünü yazdı.

Birleşik Görev Gücü'nden daha önce yapılan açıklamada, "2 koalisyon personeli 29 Mart’ta GMT saatiyle akşam 9.00'da Suriye'de el yapımı patlayıcı ile öldürüldü, 5'i yaralandı." bilgisi verilmişti.

Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aileler bilgilendirilene kadar olay yerini belirtmeden Suriye olarak ifade edeceğiz." demişti ancak AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre saldırı Menbiç yakınlarında meydana geldi.

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