AA'nın Menbiç'teki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD güçleri Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesine askeri takviyeler yaptı.

ABD, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç ilçesinin batı kısmında yer alan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin cephe hattına 300 asker ile çok sayıda zırhlı araç ve iş makinesi sevk etti.

ABD güçleri, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ile YPG/PKK arasında cephe hattını oluşturan Sacu Çayi ile ilçenin batısındaki Zub'ul Beyn köyü taraflarında konuşlandı.

Bölgeye konuşlanan ABD askerileri Münbiç ilçesine, ABD'nin Menbiç'in doğusundaki Sırrın bölgesinde bulunan Sebet üssünden geldi.

Halihazırda ABD'nin, muhaliflerin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesiyle sınır hattında Tuhar, Hilvanci ve Dadat olmak üzere 3 gözlem noktası bulunuyor.

DEVRİYELER ARTIRILDI

Takviye unsurları, Sacu Çayi boyunda haftalık devriyeleri günlük yapmaya başladı.

ABD güçleri, eş zamanlı olarak Türkiye'nin Ceylanpınar sınır kapısı karşısındaki Rasul Ayn bölgesinde son 3 gündür devriyeler yapıyor.

Halep iline bağlı Münbiç ilçesi Ağustos 2016'dan bu yana ABD'nin desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeden çekilerek kent merkezinin idaresinin bölge halkına vereceğini vadetmişti.

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