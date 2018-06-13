Suriye’nin Halep kentine bağlı Münbiç kasabasının, 2014’te DEAŞ, 2016 yılında ise PYD/YPG terör örgütleri tarafından işgal edilmesi üzerine Türkiye’ye sığınan çok sayıda Münbiçli, evlerine dönecekleri günün hayalini kuruyor. Münbiçliler, Türkiye ile ABD Dışişleri bakanları arasında imzalanan yol haritasının bir an önce uygulanmasını bekliyor. Münbiç’te PYD/YPG’nin tapu ve nüfus kayıtlarını yok ederek demografik yapısını değiştirmeye çalıştığını belirten Kilis’te yaşayan Münbiçliler beklentilerini HABERTÜRK’e anlattı:

‘MÜNBİÇ, YPG’DEN TEMİZLENSİN’

Münbiç’te doğup büyüyen ve Suriye’de çıkan iç savaşın ardından Türkiye’ye sığınan Ahmet El Ahmed, “Evimiz hava saldırsında büyük zarar gördü. Dükkânlarımız, tarlalarımız vardı. Hepsini bırakıp eşim, 2 çocuğum, annem ve babamla kaçmak zorunda kaldık. PYD’nin baskıları dayanılır gibi değildi. Kadın çocuk demeden insanları zorla terör örgütüne katıyorlardı. Bayramda bile gitmiyoruz. Türk askerinin Münbiç’e girerek Afrin’deki gibi YPG’den temizlemesini istiyorum” dedi.

Muhammed Cüneyd ise “8 kişilik ailemle hem DEAŞ hem PYD’nin zulmünü yaşadık. Türkiye’de yeni bir düzen kurduk. Paramı biriktirip çerezci dükkânı açtım. Bayram dolayısıyla işlerim de çok şükür iyi. Bayrama gidemiyorum işyerimi kapatamam zaten, terörden arındırılmış bir toprağımız yok. Suriye’de Türk askeri hariç kimseye güvenemiyorum. Silahlı gruplar çok tehlikeli. PYD’nin Münbiç’ten çıkartılıp eski huzurlu günlere dönmeyi hasretle bekliyorum. Eğer Türk askeri Münbiç’te güvenlik sağlarsa biz de tekrar gideriz” diye konuştu.

Kilis’te 2.5 yıldır terzilik yaparak geçimini sağlayan Kefa Kasrin ise şöyle konuştu: “Münbiç’te DEAŞ sivilleri kalkan yaptı. Kadınları köle gibi kullanılıyordu. DEAŞ’tan kurtulduk derken PYD topraklarımızı işgal etti.”

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