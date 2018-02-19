Münih Güvenlik Konferansı'nın son gününe İsrail ile İran damga vurdu

- AFP İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif (solda) ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Münih Güvenlik Konferansı'nın son gününe, İsrail ile İran'ın karşılıklı atışmaları damga vurdu.

Sabah saatlerinde konferansta konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın sadece İsrail'e değil tüm dünyaya tehdit olduğunu söyledi, "İsrail'in kararlılığını test etmeyin" dedi.

Netanyahu konuşması sırasında geçen hafta ülkesinin hava sahasında düşürüldüğünü söylediği bir insansız hava aracının parçasını göstererek, konferansta yer alan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e hitaben, "Sayın Zarif bunu tanıdınız mı? Size ait" dedi.

- AFP

Netanyahu "İsrail gerekirse sadece İran'ın uydularına karşı değil, doğrudan İran'a karşı harekete geçecek" dedi.

İsrail Başbakanı, gösterdiği harita üzerinden İran'ın Orta Doğu'da etkisini artırmakta olduğunu da söyleyerek, Amerikalı ve Avrupalı yetkililere Tahran'ın etkisini sınırlandırmak için acil harekete geçme çağrısı yaptı.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon IŞİD militanlarını Suriye ve Irak'tan çıkardıkça buralara İran güçlerinin yerleştiğini savunan Netanyahu şöyle konuştu:

"İran Orta Doğu'yu güneyde Yemen'le çevreleyen bir imparatorluk oluşturmaya, aynı zamanda İran ile Irak, Suriye, Lübnan ve Gazze arasında karayolu üzerinden bir köprü kurmaya çalışıyor."

'Karikatürümsü'

- AFP

İlerleyen saatlerde konferansta konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşmasını "karikatürümsü" diye nitelendirdi.

Zarif Netanyahu'nun suçlamalarına "İsrail jetinin düşürülmesi İsrail'in sözde yenilmezliğini sarstı" ifadeleriyle yanıt verdi.

10 Şubat'ta İsrail Suriye'deki İran hedeflerini vurunca, İsrail'e ait bir F-16 Suriye hava kuvvetlerine ait bir füze tarafından vurularak düşürülmüştü.

"İsrail saldırganlığı komşularına karşı bir yöntem olarak kullanıyor" diyen Zarif, ülkeyi Suriye ile Lübnan'a günlük saldırıda bulunmakla suçladı.

Zarif "Bütün konuşması bu konuyu unutturmayı amaçlıyordu" dedi.

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