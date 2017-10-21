Münih'te bıçaklı saldırı! Yaralılar var...

Almanya'nın Münih kentinde bıçaklı bir kişi insanlara saldırdı.
Olayda yaralananlar olduğu belirtiliyor. Polis, halka Rosenheimerplatz bölgesinden uzak durma çağrısı yaptı. 40 yaşlarındaki saldırganın olay yerinden bisikletle kaçtığı belirtildi. Saldırgan polisin helikopterler yardımıyla yaptığı operasyon sonrasında yakalandı.
İlk belirlemelere göre saldırıda 5 kişi yaralandı. Yaralananlardan hiçbirinin durumunun ağır olmadığı ifade edildi. Polis, Münih saldırısı kurbanları arasında kimsenin yaşam tehlikesi bulunmadığını açıkladı.
Almanya’nın Münih kentindeki bıçaklı saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Saldırıyla ilgili Otto Brunner Caddesi’nde bir kişinin gözaltına alındığını ifade eden Marcus da Galoria Martins, "Şu an bu kişinin saldırının faili olup olmadığını doğrulayamıyoruz." dedi.
Şüphelinin yakalandığı sırada direniş göstermediğini vurgulayan Martins, şüphelinin kimliğini ise açıklamadı.
Martins, şu ana kadar polis tarafından yapılan tüm uyarıların geçerli olduğunu kaydetti.
Polis ayrıca kent merkezinde güvenlik önlemlerini artırdı.
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Misafir 3 saat öncemüslümansa eğer onlarca müslümanı tutuklayacaklardır. alman hapishanelerindeki işkencelerde cabası.30
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Misafir 46 dakika önceiyi yapıyorlar . ne işi var müslümanın ezansız memlekette00
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Misafir 3 saat önceTerrörű besleyenler sizi, ne dedi RTE ey almanya Bumerang gibi dönűp sahibinide vuracaktir90