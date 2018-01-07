Münir Özkul'a veda! Güle güle Mahmut Hoca, güle güle Yaşar Usta...

Yeşilçam’ın efsane ismi Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hocası Münir Özkul, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Törene Münir Özkul'un ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Usta sanatçının cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi. Özkul, son yolculuğuna alkışlar ve "Mahmut Hoca, Habamam, güm güm güm" sloganlarıyla uğurlandı.

Özkul'un naaşı cenaze namazından sonra Bakırköy Mezarlığı'na götürülüyor. Cazene törenine Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da katıldı.





Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da cenazeye katılanlar arasındaydı. Tekdağ, "Ailelerimizin, hepimizin büyük nasihatçısını kaybettik. Münir Özkul Türkiye sanatının büyük bir değeriydi. Türk sanatının başı sağolsun" dedi.

İHA'nın haberine göre; Türk sinemasına büyük emekler veren Yeşilçam'ın usta sanatçısı Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene usta sanatçının eşi Umman Özkul, çocukları, Özkul'un eski eşi Suna Selen, Nuri Alço, Erhan Yazıcıoğlu, Süha ve Behzat Uygur, İlyas Salman, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Hababam Sınıfı oyuncularından Tuncay Akça, Ahmet Arıman ile sanat camiasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. Törende usta sanatçının eski eşi Suna Selen ve Umman Özkul el ele oturarak birbirlerine destek oldu.

Törende Türk sinemasının duayen isminin Türk bayrağına sarılı tabutu sahneye getirildi ardından sevilen sanatçının milyonların hafızasına kazınan filmlerinden kesitler gösterildi. Sonrasında Özkul, için saygı duruşunda bulunulurken biyografisi okundu. Ardından Süha Uygur gibi isimler törende konuşmalarıyla usta ismi anlatırken kızı Güner Özkul, duygularını paylaştı.







Münir Özkul'un cenaze töreninden fotoğraflar















































Münir Özkul'un cenaze töreninden fotoğraflar

Konuşmaların ardından usta isim için tabutun önünden 'saygı geçişi' yapıldı. Geçişin sonrasında bir kadın usta sanatçının cenazesinin tiyatro sahnesinde yalnız kaldığını söyleyerek "Burası tiyatro sahnesi nerede bu izleyiciler" diyerek salonu boşaltanlara tepki gösterdi. Ardından Türk sinemasının duayen ismi Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası Münir Özkul'un cenazesi alkışlar arasında Teşvikiye Camii'ne uğurlandı.Sevilen sanatçının eşi Umman Özkul, "Çok üzgünüm hep yanımda olmasını istiyordum. Sıkıntıları olduğu için temennim o sıkıntılardan kurtulduğu için ama hep yanımda olmasını istiyordum tabi ki" diye konuştu.Umman Özkul'un usta ismi hiçbir zaman yalnız bırakmadığını dile getiren Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul, "Benim söyleyeceğim bir şey var Umman Hanım'a teşekkür ediyorum. Ona baktı yaşama şevki, pozitif görüşüyle mağlubiyeti en son güne kadar kabul etmedi" dedi.

"TÜRK TİYATROSU İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANDI"



Özkul'un Türk sineması için çok önemli bir isim olduğunu ifade eden Yeşilçam'ın usta isminin eski eşi Suna Selen, "Ben Münir Bey ile 40 sene önce ayrıldım. Tabi ki Türk tiyatrosu için çok değerli bir insandı. Çok değerli bir sanatçımızdı. Ama şunu da söyleyeyim çok şanslı bir insandı böyle bir melekle birlikte olduğu için. Aslında Umman Hanım hepimizin şansıydı, hepimiz biliyoruz ona ne kadar iyi baktığını" şeklinde konuştu.



Usta oyuncuyla birçok filmde birlikte rol alan ve Özkul'un unutulmaz rollerle milyonların evine konuk olduğunu söyleyen oyuncu Tuncay Akça, " Sinemanın ve tiyatronun başı sağ olsun. Bizim hocamızdı biz alaylı olarak geldik sinemaya onların yanında çok şeyler öğrendik" ifadelerini kullandı.



Özkul'un duayen bir isim olduğunu ve Türk sineması için çok değerli bir isim olduğunu dile getiren Erhan Yazıcıoğlu, " Bu sahnede onun replikleri tek tek yaşamaya devam ediyor. Benim anılarım onunla ilgili hep gülümseten anılardır. Herkesten önce o gelirdi, herkese hatır sorardı ve ben ona çay ikram ettiğim için kendimi çok mutlu adlediyorum" ifadelerini kullandı.

"MÜNİR ÖZKUL TÜRKİYE'NİN GÜLEN YÜZÜYDÜ"

Törene sinema sanatçısı Nuri Alço da katıldı. Alço, Münir Özkul'u "Türkiye'nin gülen yüzü" olarak tanımladı.



"Adile Abla ve Münir Abi'yi unutmak mümkün değil. Disiplin, saygı, sevgi... Kendisinden küçük olanlara bile hoş sohbetti, ayrımcılık yapmazdı. Saygıyı ben onlardan öğrendim" diyen Alço, sözlerine şöyle devam etti:



"Evine gittim, kendisini ziyaret etmiştim. Orada bile 'tanıdın mı' dedim, gayet gülen yüzüyle kafasını salladı. Ama son zamanlarda böbreklerine taşın gelmesi biraz zorlaştırdı hayat yaşamını. Yeri doldurulamayacak çok büyük bir insan."

AHMET ARIMAN: MÜNİR ÖZKUL TAM BİR AİLE BABASIYDI

Törene ayrıca Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı öğrenci rolünü üstlenen Tuncay Akçay ve "Hayta İsmail" karakterine hayat veren Ahmet Arıman da katıldı.

Bazı gazete ve televizyonlarda kullanılan "Münir Özkul bunadı" ifadesine tepki gösteren Arıman, gözyaşlarını tutamadı ve şunları söyledi:



"Münir Özkul gibi bir değer unutulabilir mi? Sahne hayatımda, onu seyretmek bir şerefe nail oldum. Sinemaya gelmemin tek nedeni Münir Abi'dir. Tam bir aile babasıydı. Şerefli bir aile babasıydı. Özel hayatında o kadar naif, o kadar mütevazı, o kadar sevecen bir insan ki... Devlet büyükleri, bakanlar falan onu ziyarete geldi, orada bile o kadar mütevazı duruyor ki... Çok kibar, hep tebessüm eder. Bazı spikerler bunadı falan dedi, asla bunadığını düşünmüyorum. Her şeyi anlıyordu, her şeyi biliyordu. Kullanmasınlar ya 'bunadı' kelimesini, kullanmasınlar."

Ardından Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Özkul’un cenazesi Bakırköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



FERDİ ATUNER, MÜNİR ÖZKUL'U ANLATTI

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Münir Özkul'un vefatı nedeniyle ailesine taziye mesajı gönderdi.



Bahçeli'nin taziye mesajı şu şekilde: "Türk meddah, sinema ve tiyatrosuna büyük katkıları olan Sayın Münir Özkul'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

14 MART'TA TÖREN

Özkul’un vefat ettiği gün kırılan kolundan dolayı ameliyat olan ve bu sebepten dolayı cenazeye katılamayacak olan Ferhan Şensoy da 14 Mart’ta bir tören düzenleyecek.

Ortaoyuncuları Kavuğu’nu Münir Özkul’dan devralan Şensoy’un yöneteceği tören Beyoğlu’ndaki Ses Tiyatrosu’nda yapılacak.

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