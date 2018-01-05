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Münir Özkul'un ölümünden sonra arda kalanlar...

Yeşilçam'ın unutulmaz usta oyuncusu Münir Özkul 93 yaşında aramızdan ayrıldı. Mahmut Hoca rolüyle büyük ün kazanan Hababam Sınıfı'nın yıldızı Münir Özkul'un acı haberi sanat dünyasını da yasa boğdu. İşte Münir Özkul'un ölümünden sonra arda kalanlar...

05.01.2018 - 15:41 | Güncelleme:

Haberturk.com Mehmet Kılıç

Türk meddâh, tiyatro ve sinema oyuncusu Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da doğdu. 5 Ocak 2018 tarihinde 93 yaşında hayata veda etti. 

Münir Özkul dört kez evlendi ve üç çocuğu sahibi oldu. İlk eşi Şadan, ikinci eşi Suna Selen, üçüncü eşi Yaşar ve son eşi 1986'da evlendiği Umman Özkul'dur.

Oyuncu ve sunucu Güner Özkul'un babasıdır. Hayatının önemli bir kısmını alkolle savaşarak geçiren Özkul, 1990'lı yılların ortasında alkolü tamamen bıraktı.

Demans hastalığı ile yaşayan Özkul, 2003 yılından bu yana evinden dışarıya çıkmak ve kimseyle görüşmek istemedi. Hastalığına bağlı olarak, geçmişe dâir birçok şeyi hatırlayamamakta ve vefat etmiş tanıdıklarının hâlâ yaşadıklarını sanmaktaydı.

Münir Özkul, İstanbul Erkek Lisesi mezunudur. Sanat hayatına henüz lise öğrencisiyken 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro ile başladı. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi'nin sanat tarihi bölümüne devam etti.

MÜNİR ÖZKUL'UN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Aşk Köprüsü
İstanbul'u Satıyorum (1987-88)
Soyut Padişah
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
Çayhane
Fareler ve İnsanlar
Keşanlı Ali Destanı
Yorgun Matador
Hababam Sınıfı

Babayiğit
Yaz Bekarı
Generalin Aşkı
Kanlı Nigar

MÜNİR ÖZKUL'UN ROL ALDIĞI FİLMLER

Filmler
Yıl Film Rol
1950 Üçüncü Selim'in Gözdesi  
1951 Barbaros Hayreddin Paşa  
1951 Evli Mi Bekar Mı  
1951 Lale Devri  
1951 Vatan ve Namık Kemal  
1951 Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan  
1952 Edi ile Büdü  
1952 Edi ile Büdü Tiyatrocu  
1953 Balıkçı Güzeli  
1953 Halıcı Kız  
1955 Bir Aşk Hikayesi  
1955 Tuş / Bir Aşk Hikayesi  
1956 Kalbimin Şarkısı Münir
1956 Miras Uğrunda  
1958 Altın Kafes  
1958 İftira  
1959 Gurbet  
1960 Taş Bebek  
1960 Yaman Gazeteci Yaman
1961 Bir Bahar Akşamı  
1961 Yumurcak  
1965 65 Hüsnü  
1965 Bilen Kazanıyor  
1965 Cezmi Band 007.5  
1965 Dokunma Bozulurum  
1965 Gönül Kuşu  
1965 Kahreden Kurşun Tencere Münir
1965 'Kan Gövdeyi Götürdü Zehir Hafiye
1965 Kart Horoz  
1965 Senede Bir Gün  
1965 Seveceksen Yiğit Sev  
1965 Sonsuz Geceler Zühtü
1965 Yalancının Mumu  
1965 İnatçı Gelin  
1965 Şekerli misin Vay Vay  
1965 Şoför Nebahat Bizde Kabahat  
1966 Ben Bir Sokak Kadınıyım  
1966 Bir Millet Uyanıyor Tilki Onbaşı
1966 Denizciler Geliyor  
1966 Fakir Bir Kız Sevdim  
1966 Seni Seviyorum  
1966 Sevgilim Bir Artistti  
1967 Elveda  
1967 Sürtüğün Kızı  
1967 Yaşlı Gözler  
1967 Çifte Tabancalı Damat  
1967 Ölünceye Kadar  
1968 Artık Sevmeyeceğim Ahmet
1968 Kalbimdeki Yabancı  
1968 Kanlı Nigar Apti
1968 Kara Gözlüm Efkarlanma  
1968 'Nilgün  
1968 Urfa İstanbul Doktor
1968 Yayla Kartalı  
1968 İstanbul'da Cümbüş Var  
1969 Ayşecik'le Ömercik Sansar Nuri
1969 Bana Derler Fosforlu  
1969 Boş Çerçeve Ferhat
1969 Fakir Kızı Leyla  
1969 Gelin Ayşem  
1969 Nisan Yağmuru  
1969 Sevdalı Gelin  
1969 Sevgili Babam  
1969 Uykusuz Geceler  
1970 Ali İle Veli  
1970 Arım, Balım, Peteğim  
1970 Berduş Kız  
1970 Bütün Aşklar Tatlı Başlar  
1970: Dikkat Kan Aranıyor  
1970 Dönme Bana Sevgilim  
1970 Hayatım Sana Feda Mehmet
1970 Kalbimin Efendisi  
1970 Kara Dutum  
1970 Küçük Hanımefendi  
1970 Seven Ne Yapmaz  
1970 Son Kızgın Adam  
1970 Tatlı Meleğim  
1970 Yavrum  
1970 Yumruk Pazarı  
1970 Yuvasız Kuşlar  
1970 'Şoför Nebahat  
1971 Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde  
1971 Aşk Hikâyesi Şeker Ahmet
1971 Aşk Uğruna  
1971 Bebek Gibi Maşallah  
1971 Beklenen Şarkı  
1971 Beyaz Kelebekler  
1971 Beyoğlu Güzeli  
1971 Donkişot Sahte Şövalye  
1971 Gönül Hırsızı Salih Reis
1971 Hayat Sevince Güzel  
1971 Hayatım Senindir  
1971 Kadifeden Kesesi  
1971 Senede Bir Gün  
1971 Solan Bir Yaprak Gibi  
1971 Son Hıçkırık  
1971 Tophaneli Ahmet  
1971 7 Kocalı Hürmüz  
1971 İbiş Gangsterlere Karşı  
1971 İşte Deve İşte Hendek  
1972 Aslanların Ölümü  
1972 Karamanın Koyunu  
1972 O Ağacın Altında  
1972 : Sev Kardeşim Mesut Güler
1972 Tatlı Dillim  
1972 Tövbekar  
1972 Ver Allahım Ver  
1972 Yiğitlerin Kaderi  
1972 Üç Sevgili  
1973 Izdırap Ahmet
1973 Niyet  
1973 Oh Olsun Burhan Usta
1973 Yalancı Yarim  
1973 Çulsuz Ali  
1973 Şaban İstanbul'da  
1974 Beş Tavuk Bir Horoz  
1974 Gariban Şair Cevat
1974 Hasret  
1974 Mavi Boncuk Baba Yaşar
1974 Salak Milyoner Mehmet Çavus
1974 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz  
1975 Beş Milyoncuk Borç Verir misin  
1975 Bizim Aile Yaşar
1975 Gece Kuşu Zehra  
1975 Gülşah  
1975 Hababam Sınıfı Kel Mahmut
1975 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı Kel Mahmut
1976 Aile Şerefi Rıza
1976 Hababam Sınıfı Uyanıyor Kel Mahmut
1977 Cennetin Çocukları Hasan
1977 Gülen Gözler Yaşar Usta
1977 Hababam Sınıfı Tatilde Kel Mahmut
1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kel Mahmut
1978 Neşeli Günler Kazım
1979 Aşkın Gözyaşları  
1979 Erkek Güzeli Sefil Bilo Hüso
1979 İbiş'in Rüyası Nahit
1980 Banker Bilo Hasan
1980 Deliler Almanya'da  
1980 İbişo  
1981 Bizim Sokak  
1981 Deliler Koğuşu  
1981 Gırgıriye Emin
1981 Gırgıriyede Şenlik Var Emin
1982 Altın Kafes  
1982 Ağlayan Gülmedi mi?  
1982 Beni Unutma  
1982 Bir Yudum Mutluluk  
1982 Buyurun Cümbüşe  
1982 Gazap Rüzgârı  
1982 Görgüsüzler  
1982 Islak Mendil Kadir
1982 Talih Kuşu  
1982 Şıngırdak Şadiye  
1983 Dostlar Sağolsun Tahir Baba
1983 Gırgıriyede Cümbüş Var Emin
1983 İlişki  
1983 Şaşkın Ördek  
1984 Geçim Otobüsü Nasrettin
1984 Gırgıriyede Büyük Seçim Emin
1984 Kızlar Sınıfı Mahmut Hoca
1984 Çaresizim  
1984 Şaşkın Gelin  
1985 Büyük Günah  
1985 Deliye Hergün Bayram  
1985 Duyar mısın Feryadımı  
1985 Garibim Ceylan  
1985 Köşeyi Dönenler  
1985 Muhabbet Kuşları  
1985 Palavracılar  
1985 Sarı Öküz Parası  
1985 Ya Ya Ya Şa Şa Şa  
1985 Çalınan Hayat  
1985 Şişeli Köy  
1986 Alın Yazımız Bu  
1986 Ana Kucağı  
1986 Babalar da Ağlar  
1986 Dayak Cennetten Çıkma  
1986 Efkarlıyım Abiler  
1986 Ekmek Parası  
1986 Elmayı Kim Isırdı  
1986 Gülmece Güldürmece / Gelinciklerim  
1986 Kuzucuklarım  
1986 Küçük Ağam  
1986 Kısmetin En Güzeli  
1986 Kızlar Sınıfı Tatilde  
1986 Melek Hanım'ın Fendi  
1986 Milyarder Mahmut
1986 Neşeye Bak Neşeye  
1986 Töre  
1987 Afife Jale  
1987 Aile Pansiyonu Murtaza
1987 Etme Bulma  
1987 Füze Nuri  
1987 Günah  
1987 Kadersiz Kullar  
1987 Kuşatma 2 / Şok  
1987 Otobüs Yolcuları / İhsaniye - Karasu  
1987 Püf Noktası  
1987 Yaşamaya Mecburum  
1987 Yıkılan Yuva  
1987 Yıllar  
1988 A Ay  
1988 Acı Gurbet  
1988 Arabesk  
1993 Al Dudaklım  
1996 Ay, Işığında Saklıdır

 

USTA OYUNCU ÖZKUL'U TELEVİZYONDA BU YILLARDA GÖRDÜK

 

Televizyon
Yıl Dizi
1979 İbiş'in Rüyası
1984 Köşe Dönücü
1987 Uzaylı Zekiye
1991 Bir Ömrün Bedeli
1991 Varsayalım İsmail
1993 Nasreddin Hoca
1994 Kızlar Sınıfı
1996-1997 Ana Kuzusu
1997 Şaban ile Şirin
2000-2002 Reyting Hamdi

 

USTA OYUNCU BU ÖDÜLLERİ ALMIŞTI

 

Yıl Ödül Notlar
1967 İlhan İskender Armağanı Kanlı Nigâr oyunuyla
1972 9. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Karakter Oyuncu Ödülü Sev Kardeşim
1991 Dümbüllü Ödülü  
1997 Altın Kelebek Ödülleri Onur Ödülü  
1999 Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü "Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü"  
2004 37. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Onur Ödülü  
2006 Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü  
2014 18. Afife Tiyatro Ödülleri, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü  
2015 T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü.

Münir Özkul'u unutmayacağız. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağolsun.

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