Haberturk.com Mehmet Kılıç
Türk meddâh, tiyatro ve sinema oyuncusu Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da doğdu. 5 Ocak 2018 tarihinde 93 yaşında hayata veda etti.
Münir Özkul dört kez evlendi ve üç çocuğu sahibi oldu. İlk eşi Şadan, ikinci eşi Suna Selen, üçüncü eşi Yaşar ve son eşi 1986'da evlendiği Umman Özkul'dur.
Oyuncu ve sunucu Güner Özkul'un babasıdır. Hayatının önemli bir kısmını alkolle savaşarak geçiren Özkul, 1990'lı yılların ortasında alkolü tamamen bıraktı.
Demans hastalığı ile yaşayan Özkul, 2003 yılından bu yana evinden dışarıya çıkmak ve kimseyle görüşmek istemedi. Hastalığına bağlı olarak, geçmişe dâir birçok şeyi hatırlayamamakta ve vefat etmiş tanıdıklarının hâlâ yaşadıklarını sanmaktaydı.
Münir Özkul, İstanbul Erkek Lisesi mezunudur. Sanat hayatına henüz lise öğrencisiyken 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro ile başladı. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi'nin sanat tarihi bölümüne devam etti.
MÜNİR ÖZKUL'UN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Aşk Köprüsü
İstanbul'u Satıyorum (1987-88)
Soyut Padişah
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
Çayhane
Fareler ve İnsanlar
Keşanlı Ali Destanı
Yorgun Matador
Hababam Sınıfı
Babayiğit
Yaz Bekarı
Generalin Aşkı
Kanlı Nigar
|Filmler
|Yıl
|Film
|Rol
|1950
|Üçüncü Selim'in Gözdesi
|1951
|Barbaros Hayreddin Paşa
|1951
|Evli Mi Bekar Mı
|1951
|Lale Devri
|1951
|Vatan ve Namık Kemal
|1951
|Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan
|1952
|Edi ile Büdü
|1952
|Edi ile Büdü Tiyatrocu
|1953
|Balıkçı Güzeli
|1953
|Halıcı Kız
|1955
|Bir Aşk Hikayesi
|1955
|Tuş / Bir Aşk Hikayesi
|1956
|Kalbimin Şarkısı
|Münir
|1956
|Miras Uğrunda
|1958
|Altın Kafes
|1958
|İftira
|1959
|Gurbet
|1960
|Taş Bebek
|1960
|Yaman Gazeteci
|Yaman
|1961
|Bir Bahar Akşamı
|1961
|Yumurcak
|1965
|65 Hüsnü
|1965
|Bilen Kazanıyor
|1965
|Cezmi Band 007.5
|1965
|Dokunma Bozulurum
|1965
|Gönül Kuşu
|1965
|Kahreden Kurşun
|Tencere Münir
|1965
|'Kan Gövdeyi Götürdü
|Zehir Hafiye
|1965
|Kart Horoz
|1965
|Senede Bir Gün
|1965
|Seveceksen Yiğit Sev
|1965
|Sonsuz Geceler
|Zühtü
|1965
|Yalancının Mumu
|1965
|İnatçı Gelin
|1965
|Şekerli misin Vay Vay
|1965
|Şoför Nebahat Bizde Kabahat
|1966
|Ben Bir Sokak Kadınıyım
|1966
|Bir Millet Uyanıyor
|Tilki Onbaşı
|1966
|Denizciler Geliyor
|1966
|Fakir Bir Kız Sevdim
|1966
|Seni Seviyorum
|1966
|Sevgilim Bir Artistti
|1967
|Elveda
|1967
|Sürtüğün Kızı
|1967
|Yaşlı Gözler
|1967
|Çifte Tabancalı Damat
|1967
|Ölünceye Kadar
|1968
|Artık Sevmeyeceğim
|Ahmet
|1968
|Kalbimdeki Yabancı
|1968
|Kanlı Nigar
|Apti
|1968
|Kara Gözlüm Efkarlanma
|1968
|'Nilgün
|1968
|Urfa İstanbul
|Doktor
|1968
|Yayla Kartalı
|1968
|İstanbul'da Cümbüş Var
|1969
|Ayşecik'le Ömercik
|Sansar Nuri
|1969
|Bana Derler Fosforlu
|1969
|Boş Çerçeve
|Ferhat
|1969
|Fakir Kızı Leyla
|1969
|Gelin Ayşem
|1969
|Nisan Yağmuru
|1969
|Sevdalı Gelin
|1969
|Sevgili Babam
|1969
|Uykusuz Geceler
|1970
|Ali İle Veli
|1970
|Arım, Balım, Peteğim
|1970
|Berduş Kız
|1970
|Bütün Aşklar Tatlı Başlar
|1970:
|Dikkat Kan Aranıyor
|1970
|Dönme Bana Sevgilim
|1970
|Hayatım Sana Feda
|Mehmet
|1970
|Kalbimin Efendisi
|1970
|Kara Dutum
|1970
|Küçük Hanımefendi
|1970
|Seven Ne Yapmaz
|1970
|Son Kızgın Adam
|1970
|Tatlı Meleğim
|1970
|Yavrum
|1970
|Yumruk Pazarı
|1970
|Yuvasız Kuşlar
|1970
|'Şoför Nebahat
|1971
|Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde
|1971
|Aşk Hikâyesi
|Şeker Ahmet
|1971
|Aşk Uğruna
|1971
|Bebek Gibi Maşallah
|1971
|Beklenen Şarkı
|1971
|Beyaz Kelebekler
|1971
|Beyoğlu Güzeli
|1971
|Donkişot Sahte Şövalye
|1971
|Gönül Hırsızı
|Salih Reis
|1971
|Hayat Sevince Güzel
|1971
|Hayatım Senindir
|1971
|Kadifeden Kesesi
|1971
|Senede Bir Gün
|1971
|Solan Bir Yaprak Gibi
|1971
|Son Hıçkırık
|1971
|Tophaneli Ahmet
|1971
|7 Kocalı Hürmüz
|1971
|İbiş Gangsterlere Karşı
|1971
|İşte Deve İşte Hendek
|1972
|Aslanların Ölümü
|1972
|Karamanın Koyunu
|1972
|O Ağacın Altında
|1972 :
|Sev Kardeşim
|Mesut Güler
|1972
|Tatlı Dillim
|1972
|Tövbekar
|1972
|Ver Allahım Ver
|1972
|Yiğitlerin Kaderi
|1972
|Üç Sevgili
|1973
|Izdırap
|Ahmet
|1973
|Niyet
|1973
|Oh Olsun
|Burhan Usta
|1973
|Yalancı Yarim
|1973
|Çulsuz Ali
|1973
|Şaban İstanbul'da
|1974
|Beş Tavuk Bir Horoz
|1974
|Gariban
|Şair Cevat
|1974
|Hasret
|1974
|Mavi Boncuk
|Baba Yaşar
|1974
|Salak Milyoner
|Mehmet Çavus
|1974
|Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
|1975
|Beş Milyoncuk Borç Verir misin
|1975
|Bizim Aile
|Yaşar
|1975
|Gece Kuşu Zehra
|1975
|Gülşah
|1975
|Hababam Sınıfı
|Kel Mahmut
|1975
|Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
|Kel Mahmut
|1976
|Aile Şerefi
|Rıza
|1976
|Hababam Sınıfı Uyanıyor
|Kel Mahmut
|1977
|Cennetin Çocukları
|Hasan
|1977
|Gülen Gözler
|Yaşar Usta
|1977
|Hababam Sınıfı Tatilde
|Kel Mahmut
|1978
|Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
|Kel Mahmut
|1978
|Neşeli Günler
|Kazım
|1979
|Aşkın Gözyaşları
|1979
|Erkek Güzeli Sefil Bilo
|Hüso
|1979
|İbiş'in Rüyası
|Nahit
|1980
|Banker Bilo
|Hasan
|1980
|Deliler Almanya'da
|1980
|İbişo
|1981
|Bizim Sokak
|1981
|Deliler Koğuşu
|1981
|Gırgıriye
|Emin
|1981
|Gırgıriyede Şenlik Var
|Emin
|1982
|Altın Kafes
|1982
|Ağlayan Gülmedi mi?
|1982
|Beni Unutma
|1982
|Bir Yudum Mutluluk
|1982
|Buyurun Cümbüşe
|1982
|Gazap Rüzgârı
|1982
|Görgüsüzler
|1982
|Islak Mendil
|Kadir
|1982
|Talih Kuşu
|1982
|Şıngırdak Şadiye
|1983
|Dostlar Sağolsun
|Tahir Baba
|1983
|Gırgıriyede Cümbüş Var
|Emin
|1983
|İlişki
|1983
|Şaşkın Ördek
|1984
|Geçim Otobüsü
|Nasrettin
|1984
|Gırgıriyede Büyük Seçim
|Emin
|1984
|Kızlar Sınıfı
|Mahmut Hoca
|1984
|Çaresizim
|1984
|Şaşkın Gelin
|1985
|Büyük Günah
|1985
|Deliye Hergün Bayram
|1985
|Duyar mısın Feryadımı
|1985
|Garibim Ceylan
|1985
|Köşeyi Dönenler
|1985
|Muhabbet Kuşları
|1985
|Palavracılar
|1985
|Sarı Öküz Parası
|1985
|Ya Ya Ya Şa Şa Şa
|1985
|Çalınan Hayat
|1985
|Şişeli Köy
|1986
|Alın Yazımız Bu
|1986
|Ana Kucağı
|1986
|Babalar da Ağlar
|1986
|Dayak Cennetten Çıkma
|1986
|Efkarlıyım Abiler
|1986
|Ekmek Parası
|1986
|Elmayı Kim Isırdı
|1986
|Gülmece Güldürmece / Gelinciklerim
|1986
|Kuzucuklarım
|1986
|Küçük Ağam
|1986
|Kısmetin En Güzeli
|1986
|Kızlar Sınıfı Tatilde
|1986
|Melek Hanım'ın Fendi
|1986
|Milyarder
|Mahmut
|1986
|Neşeye Bak Neşeye
|1986
|Töre
|1987
|Afife Jale
|1987
|Aile Pansiyonu
|Murtaza
|1987
|Etme Bulma
|1987
|Füze Nuri
|1987
|Günah
|1987
|Kadersiz Kullar
|1987
|Kuşatma 2 / Şok
|1987
|Otobüs Yolcuları / İhsaniye - Karasu
|1987
|Püf Noktası
|1987
|Yaşamaya Mecburum
|1987
|Yıkılan Yuva
|1987
|Yıllar
|1988
|A Ay
|1988
|Acı Gurbet
|1988
|Arabesk
|1993
|Al Dudaklım
|1996
|Ay, Işığında Saklıdır
USTA OYUNCU ÖZKUL'U TELEVİZYONDA BU YILLARDA GÖRDÜK
|Televizyon
|Yıl
|Dizi
|1979
|İbiş'in Rüyası
|1984
|Köşe Dönücü
|1987
|Uzaylı Zekiye
|1991
|Bir Ömrün Bedeli
|1991
|Varsayalım İsmail
|1993
|Nasreddin Hoca
|1994
|Kızlar Sınıfı
|1996-1997
|Ana Kuzusu
|1997
|Şaban ile Şirin
|2000-2002
|Reyting Hamdi
USTA OYUNCU BU ÖDÜLLERİ ALMIŞTI
|Yıl
|Ödül
|Notlar
|1967
|İlhan İskender Armağanı
|Kanlı Nigâr oyunuyla
|1972
|9. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Karakter Oyuncu Ödülü
|Sev Kardeşim
|1991
|Dümbüllü Ödülü
|1997
|Altın Kelebek Ödülleri Onur Ödülü
|1999
|Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü "Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü"
|2004
|37. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Onur Ödülü
|2006
|Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü
|2014
|18. Afife Tiyatro Ödülleri, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü
|2015
|T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü.
Münir Özkul'u unutmayacağız. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağolsun.
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