Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Türk sinemasının efsanesi Münir Özkul'un vefat haberinin ardından art arda taziye mesajları geliyor. Usta oyuncu Ayşen Gruda, "Münir Özkul sadece Türkiye’de değil dünya çapında büyük bir oyuncuydu. Türkiye’nin başı sağolsun. O çocuklarına vicdanı öğreten bir babaydı. Asla yeri doldurulmaz" dedi. İşte sinema ve tiyatro dünyasının önde gelen isimlerinin Münir Özkul'un vefatının ardından paylaştığı mesajlar...
BEHZAT UYGUR
7'den 77'ye herkesin sevip saydığı değerli bir oyuncuydu. Her yaptığı işte topluma güzel mesajlar verenler ve çok birikimi olan değerli bir insandı. Uzun yıllardır rahatsızdı. Sevgili kızı ve eşi bir an olsun yanından ayrılmadılar. Evladım yanımdaydı. Haberi alınca gözlerim doldu dedi. Bedenen ayrıldılar ama manen ölümsüzleşiyorlar. Hepimiz çok çok üzüldük. Evet, uzun süredir rahatsızdı ama insanın içi burkuluyor. Münir Abi ve babam birbirini çok seven iki dosttu. Münir Abi, babamın oyunlarına gelir, kulis sohbetleri yaparlardı. Münir Abi'nin bizi izliyor olması ayrı bir onurdu. Üzücü tarafı bu geleneklerimize sahip çıkan insanlar yavaş yavaş aramızdan ayrılıyorlar. Her ne olursa olsun yerlerini hiç kimse dolduramıyor.
Bütün camianın sevgilisiydi. Özel bir dostumu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. İnsan ilişkilerinde son derece saygılı bir beyefendiydi. Son senelerde maalesef zor durumlar yaşadı. Ona büyük bir sevgiyle bağlanan eşine de saygılarımı sunuyorum. Bir çok filmde birlikte çalıştık. Adile Naşit ile çok filmde birlikteydi. Zarif, kibar, güleryüzlü bir insandı... Bizimle nasıl konuşuyorsa kamera karşısında da öyleydi. Üzüntüm çok büyük. Mekanı cennet olsun...Anılardır mühim olan o anılarda Müniz Özkul’un yeri başkadır.
ALİ POYRAZOĞLU
Türk sinemasının başı sağolsun. Paylaşacak bir şey yok. Rahatsızlığından sebep uzun süredir bir kenara çekilmişti. O çok usta, çok yaptığından emin, bilerek seçerek işini icra eden bir adamdı. Zor bir adam olduğu söylenirdi ama kaymak gibi, bal gibi bir adamdı. Çok güzel işler yaptı. İmzasını bıraktı... Ortaoyuncular ekibiyle yaptığı oyunlar yenileme denemesiydi. Keşke yine öyle insanlar çıksa... Yaptıkları incelenmeli. Oyunculuk stili üzerinde çalışmaya değer bir stildi. Tiyatroda bir çok yabancı klasiği dört dörtlük oynamış bir adamdı. Ertem Eğilmez, Arzu Film döneminde Ertem Bey ve yanındaki ekip onun kıymetini bildiler...
MÜJDAT GEZEN
Ben Münir abi ile 1963 yılında Savaş Dinçer ile birlikte Şehir Tiyatrosu'ndan ayrılıp onun tiyatrosuna geçmiştik, ilk özel tiyatromdur benim Münir abi. 55 sene geçmiş aradan... Kaç filmde beraber oynadık, kaç oyunda birlikte oynadık tam hatırlamıyorum ama en azından hem ilk ustamdı hem de aile dostu olarak görüştüğümüz çok sevip, saydığım biriydi. Amerika'da falan doğmuş olsaydı dünya çapında bir aktör olurdu ama Türkiye'de doğduğu halde dünya çapında bir aktördür. Unutulmayacak çok derin eserler bıraktı hem tiyatroda, hem sinemada, hem de televizyonda. Münir abi çok büyük bir ustaydı. Beni ilk Geleneksel Türk Tiyatrosu'na yönlendiren ve yüreklendiren ilk kişi olmuştur. Ben ondan dolayı 40 senedir Geneleneksel Türk Tiyatro hocalığı yapıyorum. Okulumda Münir Özkul adını taşıyan bir dershanenin de var olması beni çok mutlu ediyor. Münir Özkul bence çok iyi incelenmesi gereken çok iyi bir aktördü.Türk toplumunda tutkal vazifesi yapmış roller oynamıştır.
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