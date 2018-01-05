5 | 25

MÜJDAT GEZEN

Ben Münir abi ile 1963 yılında Savaş Dinçer ile birlikte Şehir Tiyatrosu'ndan ayrılıp onun tiyatrosuna geçmiştik, ilk özel tiyatromdur benim Münir abi. 55 sene geçmiş aradan... Kaç filmde beraber oynadık, kaç oyunda birlikte oynadık tam hatırlamıyorum ama en azından hem ilk ustamdı hem de aile dostu olarak görüştüğümüz çok sevip, saydığım biriydi. Amerika'da falan doğmuş olsaydı dünya çapında bir aktör olurdu ama Türkiye'de doğduğu halde dünya çapında bir aktördür. Unutulmayacak çok derin eserler bıraktı hem tiyatroda, hem sinemada, hem de televizyonda. Münir abi çok büyük bir ustaydı. Beni ilk Geleneksel Türk Tiyatrosu'na yönlendiren ve yüreklendiren ilk kişi olmuştur. Ben ondan dolayı 40 senedir Geneleneksel Türk Tiyatro hocalığı yapıyorum. Okulumda Münir Özkul adını taşıyan bir dershanenin de var olması beni çok mutlu ediyor. Münir Özkul bence çok iyi incelenmesi gereken çok iyi bir aktördü.Türk toplumunda tutkal vazifesi yapmış roller oynamıştır.