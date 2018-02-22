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Sulley Muntari, Emre Çolak'a takım arkadaşı oldu.

La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna, bir süredir antrenmanlarında denediği Ganalı Sulley Muntari'yi renklerine kattı. Son olarak Pescara forması giyen Muntari, Serie A'da 8 maça çıkıp 1 gol kaydetmişti. Pescara ile sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki Muntari, bir süredir bonservisi elinde olarak kendisine kulüp arıyordu.

Deportivo'nun deneme antrenmanlarına katılan Muntari beğenildi ve mavi beyazlı ekiple sözleşme imzaladı. Kulüp kariyerinde 380 maça çıkan Muntari, 36 gol attı. Kariyerinde AC Milan ve Inter gibi dev kulüplerde forma giyen Muntari, profesyonel futbol kariyerine 2002/03 sezonunda Udinese formasıyla başlamıştı.

Sulley Muntari'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.