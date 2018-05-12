Beş yıl aradan sonra ‘Gizli Saklım’ adlı albümünü piyasaya süren Murat Başaran, “Hayattaki en büyük pişmanlığım müziğe ara verip ticaretle uğraşmak oldu. Keşke müziğe bu kadar ara vermeseydim” diyor.

Yeni albümünüz ‘Gizli Saklım’ı 5 yıl aradan sonra dinleyiciye sundunuz. Nasıl bir çalışma oldu?

Albümde yer alan ‘Gizli Saklım’, sevgili Ahmet Selçuk İlkan’ın sözlerini yazdığı, müziği ise bana ait olan bir şarkı. Bu çıkış parçası haricinde ‘Manyak Severim’ adlı yaza uygun, hareketli bir şarkı da yaptım. Bir diğer çalışmam da ‘Acıyor Kalbim’ oldu. O şarkının sözleri de Ahmet Selçuk İlkan’a ait.

‘Manyak Severim’ yazın iddialı şarkılarından biri olacak mı?

Son dönemde sanatçılar genelde slow, insanları üzen şarkılar yapıyorlar. Bende oturup dedim ki, bari ben insanları biraz eğlendireyim. Bu yüzden yaz için iddialı bir parça oldu.

Yeni albümüyle birlikte kendisine gelen konser tekliflerinin arttığını dile getiren Murat Başaran, “Bu yaz benim için hareketli geçecek. Yeni şarkılarımı binlerle hep bir ağızdan seslendireceğim” diyor.

‘EŞİM BİLE ŞARKIMI ÇOK SEVDİ’

Şarkının ismi nedeniyle sizinle şakalaşanlar oldu mu?

Bazı arkadaşlarım, “Böyle bir şarkı nasıl olur?” sözleriyle tepki koydu. Ancak dinledikten sonra bana hak verdiler. Şarkıda bir insanın sevince normal biri olmaktan nasıl uzaklaştığını anlattık. Hukuk müşaviri olan eşim bile bu şarkıyı çok sevdi. Genel anlamda tepkiler olumlu.

Albümü hazırlarken kimlerle çalıştınız?

Hazırlık tam 9 ay sürdü. ‘Manyak Severim’e çektiğim klibi sevgili Kemal Başbuğ yönetti. Aranjelerimizi Selim Çaldıran ve Tolga Kılıç yaptı. Daha pek çok değerli ismin bize eşik ettiği bu albüm, beş yıllık özveri ve titiz çalışmanın eseri olarak karşımızda duruyor.

Albümle aynı adı taşıyan parçanız ‘Gizli Saklım’a klip çekmeyecek misiniz?

İkinci klibimi de ‘Acıyor Kalbim’e çekeceğim. ‘Gizli Saklım’ için çalışmalarımız ve düşüncelerimiz sürüyor.

Pişman olduğunuz keşke yapmasaydım dediğiniz başka bir şey var mı?

Pişmanlıklarım var. En büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi ticarete atılıp müziğe ara vermek oldu. Keşke ticaret nedeniyle müziğe bu kadar ara vermeseydim diyorum.

"TİCARET SANATÇILARA GÖRE DEĞİL"

Müzik camiasında 18 yılı geride bıraktınız. Hedeflediğiniz kariyeri yapabildiniz mi?

İniş çıkışlı dönemlerim oldu. Evlenmeden önce aşklar yaşadım. Sanatçı olmanın avantajları da dezavantajları da var tabii. Bu süre içerisinde ticaret yaptım ama ticaretin sanatçılara göre olmadığını anladım. Ticaret biz sanatçılara göre daha katı kuralları olan bir iş. Restoran ve otel işlettim ama olmadı. Güzel bir şekilde geçti diyebilirim aslında.

"EŞİM BENİ KISKANIYOR"

Pınar Hanım ile evliliğiniz nasıl gidiyor?

Neredeyse 5 yıl oldu evleneli. Allah bozmasın, çok güzel gidiyor. İyi günümde de kötü günümde de yanımda olan bir eşim var. Uzun yıllar boşuna bekâr kalmışım. Bir de şöyle bir durum var. Eşim bazen beni eğlenceli iş yapıyorum diye kıskanıyor. Özellikle konser günleri sabah erkenden kalkıp gece geç saatlere kadar kalınca isyan edebiliyor.

Çocuk sahibi olmayı düşünmüyor musunuz?

6 ablam var. Onlar bana, bizi hala yap diye baskı yapıyorlar. Aslına bakarsanız evliliğim 5 yıla yaklaştı, artık baba olmak istiyorum. Ama nasip kısmet işi.