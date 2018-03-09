Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ’hayasızca hareketlerde bulunmak’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan sunucu Murat Başoğlu ile eşi Hande Bermek geçtiğimiz yıl, Kuşadası Adliyesi’nde boşandı. Ancak ikilinin boşandıktan sonra da aynı evde yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Duymayan Kalmasın programının haberine göre; Murat Başoğlu ve Hande Bermek uzun bir süre sonra görüntülendi. Başoğlu ile Bermek, Bodrum'daki bir mekanda avukatları Fatih Volkan ile birlikteydi.Bugün duruşması görülecek olan Murat Başoğlu'nun yurtdışına çıkış yaşadığının kaldırılması için avukatıyla görüştüğü öne sürüldü.

Başoğlu'nun yasak kalkması haline yurtdışına yerleşeceği konuşuluyor.

Murat Başoğlu çıkan bu haberden sonra şu açıklamayı yaptı: Bugün mahkemem var. Avukatımız da bizimleydi. 14 yaşında bir çocuğumuz var. Oğlumuz için her zaman bir araya geliriz.