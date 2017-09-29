4 | 9

Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı ise ifadesinde: “Görüntülere bakar bakmaz teknedeki kadının karım olduğunu anladım. Yıkıldım. O kadın, Olga falan değil. Burcu’nun ta kendisi! Ahlaksız ve reziller.” dedi ve ardından boşanma davası açtı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlattı.