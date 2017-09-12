Murat Başoğlu'ndan boşanan Hande Bermek'ten ilk açıklama

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Tüm kamuoyunun gözleri önünde yaşanan bu çok zorlu süreçte müvekkilim ve ailesi hakkında birçok asılsız, hiçbir hukuki mesnete dayanmayan, hakaret ve tehdit boyutuna varan çeşitli haberler ve yayınlar yapılmıştır. Müvekkilim Hande Bermek bütün yapılmış ve yapılacak haberler ve yayınlar için hukuki ve cezai haklarını sonuna kadar kullanarak sorumlular hakkında gereken tüm başvuları yapacağını üzülerek bildirmektedir. Bundan sonraki sürece saygı gösteren herkese teşekkür ederiz.

Saygılarımızla



Hande Bermek Vekili

Av.Aslı Çelik Hatemi