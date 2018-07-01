Murat Başoğlu'ndan sürpriz karar!

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki skandal görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu'ndan yeni haber var! Boşandıktan sonra eski eşi Hande Bermek ile Bodrum'da yaşamaya devam eden Başoğlu, teknesini satmaya karar verdi