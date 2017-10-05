Murat Başoğlu ve Hande Bermek hakkında şok iddia!

8 | 13

Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı ise ifadesinde: “Görüntülere bakar bakmaz teknedeki kadının karım olduğunu anladım. Yıkıldım. O kadın, Olga falan değil. Burcu’nun ta kendisi! Ahlaksız ve reziller.” dedi ve ardından boşanma davası açtı.