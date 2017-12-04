2 | 17

Günaydın'ın haberine göre, şarkıcı Murat Boz, dansçısıyla mahkemelik olmuştu. Boz'un dansçısı Ceren Yılmaz, "Sigorta primlerim yatırılmadı. Ücret karşılığında çalışmamıza rağmen işveren bunu göstermedi" diyerek şikayetçi olmuştu.