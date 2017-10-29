Murat Boz: Aslı evi otel gibi kullanıyor

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Cadde'nin haberine göre, “Sevgiliniz nerede?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Aslı dizi çekimleri nedeniyle sette. Çok mutluyuz ama dizi yüzünden ayrı kalıyoruz. Evi otel gibi kullanıyor. Çok yoğun bir tempoda çalışıyor. Onu çok seviyor ve özlüyorum.”