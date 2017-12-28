YouTube kanalı açan şarkıcı, "Yeni bir video çektik youtube kanalından, namı değer şarbon Mustafa'yla, bağlamacımız Soner Sarıkabadayı da yer aldı" dedi.



Cadde’nin haberine göre, yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta sahne alacak olan şarkıcı, sevgilisi Aslı Enver'le ilgili soruya, "Biz her zaman beraberiz" cevabını vererek, yılbaşında güzel oyuncunun da yanında olacağını belirtti.

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